Autoritratti al tempo del covid, anche Anabel Ciliberti tra gli artisti della mostra on-line

La lecchese tra gli artisti della mostra organizzata dall’Accademia di Brera

“Un autoritratto che parla di solitudine ma anche allegria per una ritrovata passione per l’arte”

LECCO – C’è anche un’artista lecchese tra i partecipanti alla mostra organizzata dal professor Stefano Pizzi del dipartimento di arte visive dell’Accademia di Brera. Anabel Ciliberti è uno dei protagonisti, una settantina di artisti, che hanno dato vita all’esposizione on-line: “Riflesso riflessioni – Autoritratti allo specchio al tempo del covid 19”.

Un’esposizione on-line che si rivela come un primo esito visivo del tema di ricerca del corrente anno accademico: “Si può fare altrimenti…” che ha indagato sul significato e la funzione della pittura contemporanea partendo dai presupposti di necessità, passione ed impegno mettendo in discussione il sistema dell’arte, la formazione e il ruolo delle istituzioni in un Paese che detiene i due terzi del patrimonio artistico mondiale.

Anabel Ciliberti si è seduta davanti allo specchio dando vita a un’opera che racchiude il senso di difficoltà in un periodo difficile come l’emergenza covid: “Credo che l’autoritratto rappresenti il senso di clausura e solitudine che tutti abbiamo vissuto – dice l’artista -. Nel contempo, però, lo sfondo rosa vuole dare un messaggio di allegria perché questo periodo è stato molto produttivo a livello artistico e mi ha aiutata a ritrovare questa mia grande passione per l’arte”.

MOSTRA – Riflesso Riflessioni. Autoritratti allo specchio al tempo del Covid 19