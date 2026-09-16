Avis Lecco presenta il bilancio sociale: crescono ancora donazioni e donatori

Quasi 16mila i donatori attivi nella nostra provincia con oltre 30mila sacche raccolte

Il presidente provinciale Bruno Manzini: “E’ una soddisfazione poter contribuire all’autosufficienza del Paese”

LECCO – 15.581 soci attivi nel 2025 con una crescita dei nuovi donatori passati dai 1.269 del 2024 ai 1.364 del 2025. Nonostante la decrescita demografica, complessivamente, dal 2010 i soci donatori sono aumentati del 18,9%. Per non parlare, poi, del trend delle donazioni arrivate nel 2025 ai un totale di 30.450 (nel 2024 erano state 29.868), con il dato interessante della raccolta di plasma +9,34% (4.729 unità), mentre il sangue intero si attesta a un +0,7% (25.721 unità).

“Questi dati raccontano di un Avis provinciale (composta da 18 Avis comunali) in ottima saluta e, grazie ai nuovi ingressi, possiamo ben sperare anche per il futuro – ha detto Bruno Manzini, presidente provinciale Avis, durante la presentazione del Bilancio Sociale 2026 -. Le proiezioni per questo 2026 parlano di una raccolta di circa 31mila unità di sangue e, se pensiamo che solo 12mila vanno a coprire il fabbisogno territoriale, si evince quanto il nostro lavoro contribuisca all’obiettivo dell’autosufficienza di tutta l’Italia. Anche l’aumento della raccolta di plasma (per cui l’Italia non è autosufficiente importandone circa il 30%), utile anche per l’industria farmaceutica, è uno degli obiettivi che stiamo perseguendo”.

Avis che lavora a stretto contatto con il Centro Trasfusionale dell’Asst di Lecco: “Al momento il Centro Trasfusionale lavora al massimo delle sue capacità, per fare di più servirebbero personale e attrezzature – ha continuato Manzini -. Come Avis continuiamo a finanziare un progetto per raccogliere più sangue e che prevede la possibilità di donare il sangue, oltre ai normali orari, anche il giovedì pomeriggio e due sabati mattina al mese. Grazie a questa estensione degli orari è possibile raccogliere qualcosa come 2.500 sacche di sangue in più ogni anno”.

Grazie anche al lavoro di promozione della cultura della donazione portato avanti, con varie iniziative, dalle 18 Avis comunali del territorio è possibile raggiungere cifre che, ancora una volta sono uniche in Italia: in provincia di Lecco i donatori ogni mille abitanti sono stati 46,62 contro una media regionale di 26,11 e nazionale di 21,37. Lo stesso vale per le donazioni di sangue e plasma ogni 1000 abitanti: 91,11 in provincia di Lecco contro una media regionale di 46,09 e nazionale di 34,04.

“Numeri importanti, assolutamente non banali, che hanno bisogno di un lavoro costante sul fronte della formazione e della promozione – ha concluso Manzini -. Cerchiamo di essere sempre più vicini al mondo giovanile sia attraverso tanti eventi sportivi che attraverso altre svariate attività. E’ vero che sono numeri notevoli, ma sarebbe un errore fermarsi magari sentendoci tranquilli e appagati. Si tratta di un patrimonio che è stato costruito in lunghi anni e che va difeso giorno dopo giorno attraverso la diffusione dell’importanza della donazione”.

Proprio in quest’ottica, ogni anno da 15 anni, viene redatto il Bilancio Sociale, un documento che l’associazione non è obbligata a pubblicare, ma risulta fondamentale per far conoscere, con la massima trasparenza, l’enorme lavoro che viene portato avanti dall’Avis provinciale e dalle comunali sparse su tutto il territorio.

GUARDA QUI IL BILANCIO SOCIALE 2025 – EDIZIONE 2026