AVIS provinciale Lecco, scelto il nuovo consiglio direttivo

Le elezioni durante la 30° assemblea provinciale annuale nell’Auditorium Casa dell’Economia in Camera di Commercio

LECCO – Bruno Manzini, Sergio Mauri, Vincenzo Russo, Silvano Gianola, Mario Todeschini, Roberto Panzeri, Cristian Galbiati, Salvatore Benanti, Paolo Tagliaferri, Manfredi Soldano, Pierangelo Ghislanzoni, Franco Riva, Emanuele Greco, Andrea Proserpio e Giorgio Grassi i nomi dei quindici membri che andranno a comporre il nuovo consiglio direttivo di AVIS provinciale Lecco per gli anni 2025-2028, scelti nel corso della 30° assemblea annuale dell’associazione che ha avuto luogo oggi pomeriggio, sabato, presso l’Auditorium Casa dell’Economia in Camera di Commercio Como-Lecco. Per il consiglio regionale di Avis Lombardia è stato eletto Sergio Mauri.

Un momento di bilancio, di condivisione e di sguardo verso il futuro di un’associazione che racchiude 18 AVIS comunali operanti sul territorio provinciale con unico scopo: raccogliere soci per donare una risorsa salvavita quale è il sangue, portando altruismo e generosità in un mondo sempre più improntato sull’individualismo. Una realtà che, come ha detto il presidente uscente Bruno Manzini, “ha consolidato la sua presenza nella comunità”, come anche i dati illustrati nella conferenza di questo giovedì hanno modo di mostrare.

Lo stesso sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, intervenuto in sala per i saluti istituzionali, gli riconosce questo ruolo: “Avis provinciale è molto attiva e presente nel territorio. Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che a Lecco e nella nostra provincia fosse costituita una simile realtà, in grado di collaborare con altre associazioni. Anche all’Ospedale Manzoni vediamo come il punto donatori sia diventato sempre più efficiente”.

Conferma l’ottimo lavoro del Centro Trasfusionale di Lecco anche il dott. Alessandro Gerosa, direttore SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia: “Nel 2024 sono state superate le 30 mila donazioni, risultato raggiunto solo un bel po’ di anni fa, però in condizioni estremamente diverse rispetto a quelle attuali a livello di tempi, spazi e organizzazione. Ciò a conferma di quanto da tempo diciamo, ovvero che quello lecchese è un territorio ricco di donatori e che sposa la cultura della donazione. Dal 2018 i numeri ci dicono che abbiamo raggiunto un incremento di circa 2 mila donazioni all’anno e possiamo già dire che rispetto allo scorso anno i primi tre mesi del 2025 stanno facendo segnare il +300 di donazioni, segno di come l’impegno di Avis provinciale non sia solo dichiarato, ma anche concretizzato”. Tutto questo in una rete ben definita perché AVIS “non è un’isola che viaggia da sola – continua il dott. Gerosa -. Siamo inseriti in un contesto che ci impone obiettivi annuali da mantenere”.

AVIS provinciale Lecco è peraltro l’unica in tutta la Lombardia ad aver accettato di aderire a un progetto che prevede di destinare alla Sardegna, durante i mesi estivi, 500 unità di globuli rossi concentrati.

Congiurare la possibilità di donare, educare alla donazione e curare i malati al meglio e nei modi giusti: questo è il modello Lecco che AVIS provinciale continuerà a sostenere anche negli anni a venire, con anche il supporto delle nuove generazioni. A tal proposito Manzini, al suo terzo mandato come presidente, ha annunciato che non si ricandiderà: “Credo sia indispensabile portare nuove idee con nuovi dirigenti per proseguire con rinnovato slancio le finalità che AVIS si è data”.