Avis provinciale: oltre 28mila donazione nel 2023, Lecco esempio di generosità

Grazie ai 15mila donatori un risultato importante per il nostro territorio e per tutta Italia

“Solo 12mila unità del sangue raccolto sono destinate alla provincia, il resto sopperisce al fabbisogno del Paese”

LECCO – Con 28.491 donazioni effettuate (sangue intero e plasma) nel 2023, l’Avis provinciale di Lecco si conferma una realtà generosa come poche altre in Italia. Non nasconde la propria soddisfazione il presidente Bruno Manzini che ha presentato oggi, mercoledì, un bilancio sociale che fa ben sperare per il futuro dell’associazione che fa capo a 18 Avis comunali capillarmente distribuite su tutto il territorio.

“Questo documento, oltre a rendere conto nella massima trasparenza dell’attività svolta dall’Avis, mostra la capacità di rispondere ai bisogni del nostro territorio e non solo – ha detto Manzini -. Nel 2023 sono state effettuate oltre 28mila donazioni e questo grazie ai circa 15mila donatori iscritti alle varie comunali. Basti pensare che solo 12mila unità del sangue raccolto sono destinate alla nostra provincia, il resto sopperisce al fabbisogno del Paese, in primis degli ospedali milanesi”.

E’ solo grazie a territori come Lecco se l’Italia può contare su un autosufficienza di sangue. Due dati su tutti: la nostra provincia può vantare 44,94 donatori periodici ogni 1.000 abitanti, in regione Lombardia questo dato scende a 26,13 e a livello italiano scende ancora al 21,35. Nella nostra provincia sono invece 86,76 le donazioni di sangue e plasma da soci Avis ogni 1.000 abitanti, dato che scende a 46,29 a livello regionale e va a 33,78 a livello italiano.

“La provincia di Lecco si sta impegnando anche a incrementare la raccolta di plasma perché, in questo caso, in Italia non c’è autosufficienza e bisogna importare circa il 25% del fabbisogno – ha continuato Manzini -. Basti pensare, ad esempio, che servono 1.200 unità di plasma per produrre medicinali per il trattamento di un paziente emofiliaco e 130 per trattare un paziente affetto da immunodeficienza primitiva. Quest’anno però dovremmo raggiungere la quota di circa 5.000 sacche di plasma raccolto, contro le 2.500 che si raccoglievano nel 2021″.

Il contributo lecchese, benché si tratti di una provincia piccola, è significativo e anche il 2024 sta dando segnali positivi con una crescita in questi primi mesi del 6%: “Ogni giorno, per 365 giorni l’anno, ci sono 1.800 persone che hanno bisogno di una trasfusione, questo dà la dimensione di quanto siano preziosi i donatori. A tal proposito è bello sottolineare come nella fascia dei donatori tra i 18 e i 25 anni le femmine abbiano superato i maschi e, comunque, il numero delle donatrici stia crescendo anno dopo anno. Attualmente i maschi sono il 61,60% del totale contro il 38,40% di donne”.

Donare il sangue è un atto di generosità, ma è anche un modo utilissimo per tenere controllata la propria salute e prevenire malattie: “Stiamo parlando di 15mila donatori che annualmente vengono controllati e sono chiamati a mantenere corretti stili di vita – ha sottolineato Manzini -. Fare prevenzione significa anche attenuare il carico su una sanità che, come tutti sappiamo, ha già i suoi problemi. Molte patologie che riguardano i donatori vengono rilevate durante gli esami annuali. Far bene agli altri, in questo caso, significa far bene anche a se stessi”.

L’Avis provinciale di Lecco è anche costantemente impegnata in campagne di sensibilizzazione per reclutare nuovi donatori da un lato, e dall’altro porta avanti progetti per aiutare la struttura sanitaria a gestire le donazioni e, se possibile, aumentarle ancora: “Avis interviene anche finanziariamente per tenere aperto il centro trasfusionale il giovedì pomeriggio e due sabati mattina al mese – ha concluso Manzini -. Adesso stiamo cercando di capire se è possibile contribuire in qualche modo per almeno dimezzare la lista di attesa degli aspiranti donatori”.

BILANCIO SOCIALE AVIS – 2024