Badoni da record: oltre 300 studenti in gara tra corsa campestre e nuoto

Prestazioni di altissimo livello e grande partecipazione

Energia, impegno e talento dei giovani del Badoni

LECCO – L’Istituto Badoni di Lecco ha vissuto una giornata di sport e aggregazione straordinaria, grazie alla consueta gara campestre d’istituto e alla competizione di nuoto, che complessivamente hanno coinvolto più di 300 studenti. Le iniziative, molto attese dalla comunità scolastica, hanno confermato l’energia, l’impegno e il talento dei giovani del Badoni.

Campestre: quasi 200 studenti al via

Sul percorso di 2 km, all’interno dell’area verde adiacente all’istituto, si sono sfidati quasi 200 atleti. Le prove hanno registrato tempi di grande rilievo sportivo. Nella categoria Allievi il primo posto è stato conquistato da Luca Farina, autore di una prestazione eccellente conclusa in 5:16.37. Tra gli Juniores, dominio di Francesco Gianola, che ha fermato il cronometro a 5:01.05, miglior tempo della giornata.

Molto significativa anche la partecipazione femminile, che ha mostrato determinazione, spirito sportivo e ottimi riscontri cronometrici, contribuendo a rendere l’evento ancora più completo e rappresentativo dell’intero istituto.

Nuoto: 100 studenti in vasca

Parallelamente alla gara campestre si è svolta la competizione di nuoto, che ha visto confrontarsi circa 100 studenti nelle diverse specialità dei 50 metri. Le prove, molto combattute, hanno messo in luce buone capacità tecniche, spirito di squadra e una forte partecipazione sia maschile sia femminile. Un risultato che conferma il crescente interesse degli studenti verso le attività acquatiche e il valore dell’educazione sportiva all’interno dell’istituto.

Docenti e organizzazione: una squadra vincente

La buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie al lavoro dei docenti di Scienze Motorie Tartarini, Stegani, Rozzoni e Mastromatteo, che hanno curato ogni fase dell’organizzazione e accompagnato gli studenti in tutte le attività sportive della giornata. La loro presenza ha garantito sicurezza, motivazione e un clima di sana competizione.

L’Istituto Badoni: una realtà formativa centrale per il territorio

L’Istituto “A. Badoni” rappresenta da decenni uno dei pilastri dell’istruzione tecnica, professionale e liceale della provincia di Lecco. Offre percorsi formativi negli indirizzi tecnologici, meccanici, meccatronici, elettrici, elettronici, informatici e scientifici, con laboratori moderni e un forte legame con le aziende del territorio.

Oltre alla consolidata tradizione tecnico-scientifica, il Badoni si distingue per un’ampia proposta di attività sportive, eventi formativi, progetti innovativi e iniziative che promuovono benessere, inclusione e valorizzazione dei talenti individuali. Le gare di campestre e di nuoto rientrano in questo impegno più ampio, volto a far crescere gli studenti non solo dal punto di vista scolastico, ma anche umano e relazionale.

La partecipazione entusiasta degli studenti e l’ottimo livello delle prestazioni confermano l’importanza dello sport come parte integrante della vita scolastica del Badoni.

Sarà possibile, inoltre, conoscere tutte le attività della scuola anche durante i Campus organizzati dalla scuola. L’ultimo appuntamento sarà venerdì 28 novembre per Elettronica, Elettronica e Automazione. È necessaria l’iscrizione.