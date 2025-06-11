Ballabio accende l’estate: eventi, musica, sapori e tanta voglia di stare insieme

Dal 15 giugno via al calendario con spettacoli, concerti e cinema all’aperto

Spazio a tutte le età: bambini, giovani e famiglie protagonisti dell’intrattenimento estivo con eventi pensati per tutti

BALLABIO – Un’estate lunga quattro mesi, un’intera comunità coinvolta, e un cartellone che promette emozioni per tutti i gusti: è questo il volto dell’Estate Ballabiese 2025, presentata ufficialmente dall’Amministrazione comunale. La stagione calda si annuncia vivace e ricca di appuntamenti, dal mese di giugno fino a settembre, tra spettacoli, cinema all’aperto, concerti, sport e gastronomia.

“Un’estate ricca di eventi e manifestazioni all’insegna del divertimento – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore al turismo Barbara Crimella – Sono tantissimi gli appuntamenti che vedranno spettacoli teatrali, concerti, cinema all’aperto, danza e tanti momenti gastronomici da vivere in compagnia. Un perfetto connubio tra cultura e voglia di svago”.

Il cuore pulsante degli eventi sarà ancora una volta rappresentato dai parchi comunali Due Mani e Grignetta, location ormai consolidate e ben note ai ballabiesi. A questi si aggiungeranno Piazza Hillion, teatro del tradizionale Street Food, e i suggestivi Piani Resinelli, dove sono attesi momenti speciali come il concerto del Corpo Musicale Risveglio, le voci del Coro Vandelia e il Motoraduno Internazionale Guzzi, appuntamento di richiamo per gli appassionati delle due ruote.

A partire da giugno, il calendario si aprirà con un focus sullo sport, grazie all’impegno di realtà consolidate del territorio come l’ASC ’89 Ballabio, il GSO Ballabio e l’Associazione Sant’Antonio. Ma non sarà solo il dinamismo sportivo a scandire i ritmi: da metà mese e per tutta l’estate, le serate si animeranno anche con eventi gastronomici curati dalle associazioni locali, dalla Pro Loco con la Festa Sarda, all’ASD Grignetta, passando per il Coro “I Vous de la Valgranda”, la Croce Rossa di Balisio e gli Alpini.

“Ballabio è sempre più il luogo ideale per trascorrere l’estate anche per villeggianti e turisti – sottolineano Bussola e Crimella – Tutto questo sarà possibile grazie all’impegno e alla collaborazione tra Comune e le associazioni del territorio. Desideriamo ringraziare Antonella Mornico e Matteo Avallone dell’Ufficio Segreteria per il prezioso lavoro svolto”.

Nel cartellone non mancano nomi noti della scena musicale locale, come i “Tazmania” e i “Cani sciolti”, pronti a far ballare il pubblico con i loro concerti rock. Il cinema sotto le stelle e il teatro completeranno l’offerta culturale, mentre per i più piccoli sono previsti momenti di gioco e spettacolo realizzati dall’Amministrazione e da associazioni come “Il Pianeta dei Sogni”.

Una menzione speciale merita la collaborazione con le associazioni lecchesi LTM e Telethon, che porteranno a Ballabio eventi di richiamo come il “weekend dei Sapori” a fine giugno e “FESTAte a Ballabio”, attesissimo appuntamento di metà agosto presso il Parco Grignetta.

A chiudere in bellezza la stagione, l’ultimo fine settimana di agosto vedrà il ritorno della tradizionale “BONGIO TRIP”, organizzata dal CAI Ballabio: una corsa non competitiva che porterà i partecipanti fino alla Baita di Bongio, incastonata a mezza costa del Monte Due Mani, per un saluto simbolico all’estate tra natura, amicizia e panorami mozzafiato.

Ballabio, insomma, si prepara a vivere una stagione all’insegna della comunità, del divertimento e della condivisione. Una vera e propria festa diffusa, che punta a coinvolgere residenti e visitatori, regalando momenti di leggerezza, cultura e appartenenza.