Ballabio approva il Piano di Diritto allo Studio: più sostegni a famiglie e studenti

Il Piano 2026/2027 prevede 100 euro per i libri degli studenti della prima media, 5.000 euro per le borse di studio e tariffe invariate. Confermato il doposcuola per circa 50 alunni

Sindaco e assessore all’Istruzione: “Abbiamo investito molto perché crediamo che la scuola sia il cuore della nostra comunità”

BALLABIO – Più sostegni alle famiglie, attenzione agli studenti e conferma dei servizi scolastici. È questa la linea del Piano di Diritto allo Studio 2026/2027, approvato dal Consiglio comunale di Ballabio, che mette in campo risorse per accompagnare il percorso scolastico degli alunni e sostenere alcune delle spese che ricadono direttamente sulle famiglie.

Tra le misure previste c’è il contributo di 100 euro per l’acquisto dei libri scolastici, destinato a ciascun residente che frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado. Confermato anche lo stanziamento di 5.000 euro per le borse di studio rivolte agli studenti meritevoli.

Sul fronte dei servizi, non cambiano le tariffe di mensa e scuolabus. Prosegue inoltre il doposcuola, che quest’anno coinvolge circa 50 alunni, con un investimento comunale di 25.800 euro.

Il Piano raccoglie anche una serie di progetti educativi destinati alle scuole. Il programma comprende attività di teatro e musica, percorsi sull’intercultura e il sostegno psicologico, oltre a iniziative dedicate agli scacchi, alla prevenzione del cyberbullismo e all’educazione stradale, realizzata con la Polizia Locale. Previsti anche progetti dedicati alla salute e all’alimentazione.

“Con questo Piano sosteniamo i progetti delle scuole e interveniamo su alcune spese che incidono direttamente sulle famiglie”, spiegano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini. “Abbiamo investito molto perché crediamo che la scuola sia il cuore della nostra comunità”.

Accanto alle risorse destinate ai progetti e ai servizi, l’amministrazione segnala anche gli interventi e le manutenzioni realizzati o ancora in corso nelle scuole dell’infanzia e primaria. Tra le forniture rientra l’acquisto di circa 40 nuovi banchi, insieme a sedie e altri arredi.

Un lavoro che, sottolineano dal Comune, si inserisce in un percorso che coinvolge amministrazione, scuola e territorio. “Ringraziamo il dirigente scolastico Enrico Delfini, gli insegnanti, il personale, i volontari e gli uffici comunali per la preziosa collaborazione”, concludono Bussola e Lombardini.