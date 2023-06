‘Bandi Emblematici’: 400 mila euro per la Provincia di Lecco

Continua la collaborazione tra Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Lecchese

“Servono progetti e idee in grado di considerare i bisogni emergenti e capaci di unire la comunità locale”. Domande di contributo in scadenza alle ore 12.00 del 31 ottobre 2023

LECCO – Anche per il 2023 Fondazione Cariplo prosegue la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la promozione degli ‘Interventi Emblematici Provinciali’, a cui la Fondazione ha destinato complessivamente 5,2 milioni di euro. Si chiamano ‘Emblematici Provinciali’, ovvero iniziative di particolare rilevanza per il territorio, ciascuno dei quali potrà contare sulla competenza e professionalità delle fondazioni comunitarie.

Per il territorio della Provincia di Lecco, il bando prevede un budget totale di 400.000 euro finalizzato a promuovere progetti definiti emblematici, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Fondazioni Cariplo si avvale del supporto e delle competenze delle Fondazioni di Comunità per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti sul territorio di ciascuna delle tradizionali Province di intervento.

Le domande di contributo dovranno essere formalizzate on-line direttamente attraverso il sistema informatico di Fondazione Cariplo, entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2023.

Le organizzazioni proponenti sono caldamente invitate a prendere contatti con gli uffici della Fondazione comunitaria del Lecchese in fase di stesura del progetto, in modo da confrontarsi preventivamente con la Fondazione di Comunità per presentare progetti in linea con gli obiettivi del bando, con le priorità presenti a livello territoriale e corredati di documentazione corretta ed esaustiva.

Settori d’intervento

Possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il Documento Programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere:

• lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili;

• il benessere sociale ed economico dei cittadini;

• la qualità ambientale del territorio;

• la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella comunità.

“Gli Interventi Emblematici Provinciali rappresentano un esempio concreto di attenzione verso i territori da parte di Fondazione Cariplo. Si tratta di risorse che ogni anno vengono messe a disposizione degli enti non profit di una provincia, e che si aggiungono a quelle per i progetti che, tramite le Fondazioni di Comunità, vengono sostenuti attraverso i tradizionali bandi. Anche in questo caso, come per le risorse messe a disposizione ogni quattro anni per i cosiddetti Progetti Emblematici Maggiori, la chiave non è nello specifico legato al budget, ma al metodo: servono progetti e idee che tengano ben presente i bisogni emergenti e che di fronte ad essi siano in grado di unire la comunità locale, per dare significato agli interventi, per renderli operazioni di sistema. Solo potenziando le reti e lavorando insieme le risorse messe in campo possono avere un impatto più significativo”, ha spiegato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone.

Maria Grazia Nasazzi, Presidente Fondazione comunitaria del Lecchese: “Bandi emblematici provinciali, una sfida interessante per il territorio. Le Fondazioni Comunitarie accanto alla Fondazione Cariplo leggono i bisogni del proprio territorio riguardanti l’arte, la cultura, i servizi alla persona, l’ambiente e la ricerca, quale esito di un lavoro di reti e di relazioni comunitarie, sintesi di un lavoro paziente e determinato”.

Il testo del Bando Emblematici Provinciali Lecco 2023 e le istruzioni operative sono disponibili sul sito della Fondazione comunitaria del Lecchese al seguente link.