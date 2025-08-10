Bando biomasse, riaperte le domande per sostituire impianti di riscaldamento obsoleti

Scadenza posticipata al 15 dicembre 2025

La regione ha stanziato ulteriori 12 milioni di euro

LECCO – A partire da lunedì 4 agosto è riaperta la linea di finanziamento destinata ai cittadini del ‘bando biomasse’ di Regione Lombardia che incentiva la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi a basse emissioni alimentati da questa fonte green. La misura è contenuta nella delibera di Giunta che ha recentemente stanziato ulteriori 12 milioni di euro per questo bando, risorse destinate esclusivamente alla linea di finanziamento rivolta ai cittadini.

E’ possibile presentare la richiesta di partecipazione, tenendo presente che l’istruttoria regionale darà la precedenza alle domande ammesse in graduatoria con riserva nei mesi scorsi, in quanto subordinate all’eventuale avanzo degli stanziamenti previsti per le linee condomìni e piccole e medie imprese.

“Questo bando – dice l’assessore Maione – rappresenta un aiuto concreto che Regione Lombardia fornisce ai cittadini per sostituire impianti inquinanti con tecnologie a basso impatto ambientale. Riduciamo le emissioni, migliorando la qualità dell’aria”.

Con la stessa delibera che ha stanziato le ulteriori risorse, Regione Lombardia ha inoltre posticipato al 15 dicembre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo per tutti i destinatari delle 3 linee di finanziamento del bando (cittadini, condomìni, PMI).