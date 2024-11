Bando “Dissesti 2024”: 7, 7 milioni da Regione, 267 domande ricevute

Contributo regionale fino al 90% per i Comuni con meno di 5 mila abitanti e gli enti gestori di aree protette

La Provincia di Lecco ha richiesto contributi per 26 interventi

LECCO – La presentazione delle domande relative al bando per i dissesti 2024 si è conclusa con un forte interesse da parte dei territori coinvolti. In totale, sono state presentate 267 richieste, per un ammontare complessi di investimenti pari a 110.460.938 euro e una richiesta di contributo regionale di 88.295.830 euro. Per la provincia di Lecco, sono stati richiesti 6.611.510 euro per finanziare 26 interventi.

La misura, nata su input dell’assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorse Idriche, Massimo Sertori, finanzia la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo con 7,7 milioni di euro derivanti dai trasferimenti dello Stato delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). Le risorse sono destinate a fondo perduto a Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità montane, Province, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali.

È previsto un contributo fino al 50% (estendibile al 90% per soggetti beneficiari i Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, le Comunità Montane e gli Enti gestori delle aree protette) della spesa dell’intervento ritenuta ammissibile e realizzabile. Gli interventi dovranno essere completati entro il 31 agosto 2026.

“La risposta al bando – dichiara l’assessore Massimo Sertori – evidenzia quanto l’iniziativa proposta nasca da un’esigenza tangibile dei territori montani. Si avvia ora la fase istruttoria per la selezione degli interventi ammissibili e, sulla base della graduatoria, di quelli finanziabili”.

“Regione Lombardia – continua Sertori – considera di primaria importanza garantire la sicurezza del territorio, sostenendo le zone montane nel fronteggiare le criticità causate da eventi meteorici estremi”.

Il quadro delle domande presentate, suddivise per province

Bergamo: 20.865.348 euro per 59 interventi;

Brescia: 19.056.109 euro per 63 interventi;

Como: 14.462.787 euro per 39 interventi;

Lecco: 6.611.510 euro per 26 interventi;

Pavia: 4.469.081 euro per 15 interventi;

Sondrio: 16.368.174 euro per 43 interventi;

Varese: 6.462.818 euro per 22 interventi.

Infine, gli interventi finanziabili comprendono la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere idrauliche e di regimazione del reticolo minore di competenza comunale; il ripristino di versanti e porzioni di territorio montano soggetti a dissesto idrogeologico, instabilità strutturale, erosione superficiale, e degrado delle caratteristiche geotecniche di terreni e ammassi rocciosi; la realizzazione e manutenzione straordinaria di opere per la mitigazione e la prevenzione di fenomeni valanghivi; interventi per la prevenzione degli incendi boschivi; e l’acquisto e l’installazione di sistemi di allarme e monitoraggio strumentale.