Bando “La Lombardia è dei giovani”, Lecco ottiene 65.750 euro dalla Regione

Sono 90 in totale i progetti finanziati dalla Regione in 11 province lombarde

Regione Lombardia punta a sostenere talento, impegno civico, volontariato e opportunità per le nuove generazioni

LECCO – Alla provincia di Lecco arrivano 65.750 euro nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2026”, la misura promossa da Regione Lombardia per sostenere progetti, servizi e opportunità rivolti alle nuove generazioni.

Il finanziamento lecchese rientra nella graduatoria regionale che assegna risorse a 90 progetti, distribuiti in 11 province lombarde. Il provvedimento è stato pubblicato il 5 ottobre sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi.

Complessivamente, per l’edizione 2026 la dotazione finanziaria ammonta a 2.079.000 euro, in aumento di oltre 500.000 euro rispetto alla precedente edizione, che partiva da una base di 1,5 milioni.

“Con il bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2026’ confermiamo il nostro impegno a favore delle nuove generazioni, investendo oltre 2 milioni di euro per rafforzare servizi e opportunità dedicate ai giovani lombardi”, ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia.

Picchi ha sottolineato anche la risposta arrivata dai Comuni e la collaborazione con Anci Lombardia, evidenziando la presenza del bando in quasi tutte le province lombarde.

Per Lecco, la cifra assegnata è dunque di 65.750 euro. Le risorse fanno parte di un programma rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni, con l’obiettivo di sostenere iniziative capaci di valorizzare talento, partecipazione, impegno civico e volontariato.

“Come Regione siamo fieri di sostenere progetti capaci di valorizzare talento, impegno civico e volontariato, offrendo a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni strumenti concreti per crescere e contribuire a costruire il proprio territorio”, ha concluso Picchi.

La distribuzione territoriale delle risorse vede Brescia al primo posto con 394.635 euro, seguita da Bergamo con 351.498 euro e Como con 268.000 euro. A Lecco sono destinati 65.750 euro, mentre le altre risorse sono ripartite tra Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

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