Battaglia dei Piani d’Erna, Lecco ricorda i protagonisti della Resistenza

La commemorazione dell’Anpi in Largo Montenero

“Abbiamo il dovere di custodire questa eredità senza dare mai per scontati i diritti di cui godiamo”

LECCO – Ricordare chi scelse di opporsi al nazifascismo e mantenere vivi i valori di libertà, democrazia e pace. È stato questo il significato della commemorazione della battaglia dei Piani d’Erna del ’43, promossa dall’Anpi provinciale di Lecco e svoltasi sabato pomeriggio, 17 ottobre, in largo Montenero, davanti alle lapidi dedicate a partigiani, antifascisti e internati militari italiani caduti per la libertà.

La cerimonia si è svolta in città a causa della sospensione della funivia per i lavori di manutenzione, che non ha consentito di raggiungere i Piani d’Erna, teatro degli scontri dell’ottobre 1943. Dopo la deposizione di una corona commemorativa, sono intervenuti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Anpi, per rendere omaggio a quanti presero parte a uno dei primi episodi della Resistenza armata sulle montagne lombarde.

A rappresentare il Comune di Lecco è stata Virginia Tentori, presidente del Consiglio comunale, che ha richiamato il valore delle scelte compiute da quegli uomini e quei giovani in un momento decisivo della storia italiana.

“La battaglia iniziò il 16 ottobre 1943 sulle nostre montagne, uno dei primi episodi di Resistenza armata sul nostro territorio”, ha ricordato Tentori. “Uomini e giovani decisero di assumersi una responsabilità coraggiosa, quella di difendere la libertà delle persone”.

Una scelta che, ha sottolineato, ha contribuito a mantenere viva un’idea di libertà destinata a diventare uno dei fondamenti della Repubblica. “Dobbiamo essere grati: con le loro scelte hanno contribuito a mantenere viva e a portare avanti quell’idea di libertà. L’Italia di oggi deve dire loro grazie”.

Il ricordo, però, non può fermarsi alla celebrazione del passato. La memoria della Resistenza deve tradursi in un impegno concreto nella vita quotidiana e nella comunità. “Abbiamo il dovere di custodire questa eredità senza dare mai per scontati i diritti di cui godiamo. La nostra responsabilità è fare sì che la memoria si traduca in comportamenti concreti”.

Un richiamo che si è concluso con l’invito a continuare a costruire una società fondata sui valori democratici: “Siamo riconoscenti, continuiamo a costruire una comunità libera, democratica e capace di vivere sempre nella pace”.

Nel corso della commemorazione è intervenuto anche il presidente dell’Anpi di Lecco, Enrico Avagnina, nell’ambito di un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra la città e una pagina fondamentale della propria storia. E’ intervenuto anche Emilio Gattinoni, che ha portato una testimonianza legata alla propria storia personale, contribuendo a rendere ancora più vivo il ricordo di quei giorni e delle vicende che hanno segnato il territorio lecchese durante la Resistenza.

La battaglia dei Piani d’Erna si combatté tra il 17 e il 20 ottobre 1943, nelle settimane successive all’armistizio dell’8 settembre. In quei giorni, gruppi di uomini, ex militari e prigionieri fuggiti dai campi di internamento si raccolsero sulle montagne lecchesi, dando vita alle prime formazioni che si opposero all’occupazione tedesca e al nazifascismo.

Tra queste vi era la formazione partigiana Carlo Pisacane, guidata da Gaetano Invernizzi, nome di battaglia Bonfiglio. L’offensiva tedesca investì le pendici del Resegone e i Piani d’Erna, con rastrellamenti e distruzioni di baite, fienili e rifugi. Gli scontri segnarono una delle prime manifestazioni della Resistenza armata in Lombardia e rappresentarono un passaggio importante per lo sviluppo della lotta di Liberazione nel Lecchese.

A distanza di 83 anni, la commemorazione promossa dall’Anpi ha rinnovato l’omaggio a chi affrontò quei giorni difficili, ricordando come la libertà e i diritti di cui si gode oggi siano anche il risultato delle scelte e dei sacrifici di chi si oppose alla dittatura.