Beatrice Colli si racconta a Sport Hub, la climber lecchese punta alle Olimpiadi

Bella serata con l’ambassador Rock Experience e il suo allenatore Fabio Palma

“A Parigi 2024 andranno solo 14 ragazze in tutto il mondo. Non sarà facile staccare il pass, ma non bisogna mai dire mai”

LECCO – Una chiacchierata informale con la campionessa lecchese di arrampicata sportiva Beatrice Colli e il suo allenatore Fabio Palma. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, in tanti hanno partecipato all’interessante incontro nel negozio Sport Hub di via Rivolta, 14 a Lecco. Beatrice Colli (ambassador Rock Experience) e il suo allenatore hanno risposto alle domande di un intervistatore d’eccezione, Luca Passini, presidente dell’Asd Ragni di Lecco, la squadra che ha scoperto e cresciuto questa atleta eccezionale, ora professionista nel gruppo Fiamme Oro della Polizia.

Nulla di preparato, un’intervista spontanea dove Beatrice Colli (19 anni il prossimo ottobre) ha fatto emergere il suo carattere forte e determinato, raccontando del rapporto quasi simbiotico con l’allenatore Fabio Palma: “E’ la persona che mi ha cresciuto e che mi ha permesso di arrivare dove sono oggi”. “In realtà è lei che ha creato me – ha risposto Palma -. Qualche hanno fa nessuno avrebbe mai detto che sarei diventato un allenatore e sarei stato coinvolto in un sogno olimpico”.

Beatrice Colli ha cominciato ad arrampicare da bambina e oggi sta cercando di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024: “Arrampicavo ovunque possibile, sui muri, sugli alberi… allora mia madre ha deciso di portarmi nella palestra del Cai del mio paese e da lì è cominciato tutto. Poco dopo mi hanno consigliato di andare a Lecco nella palestra dei Gamma, poi quel gruppo si è sciolto e sono approdata nella squadra di arrampicata sportiva dei Ragni dove ho incontrato Fabio Palma. Oggi sono nella Polizia, nelle Fiamme Oro, ma i Ragni sono nel mio cuore”.

Fin dall’inizio, ancora praticamente bambina, Beatrice Colli sapeva dove voleva arrivare: “Mi ricordo che a inizio stagione, una volta, le diedi un foglio dove scrivere gli obiettivi per quell’anno – racconta Palma -. Lei scrisse che voleva entrare in nazionale, la cosa ovviamente mi stupì…”.

Tanti gli aneddoti raccontati durante la bella serata, alcuni dei quali molto divertenti: “Mi ricordo ancora che agli inizi, spesso facevamo gare tra noi atleti del gruppo Ragni, Fabio mi promise un euro se avessi superato un blocco, io quel blocco lo superai ma quell’euro non me lo ha mai dato”.

Scherzi a parte, ora la carriera di Beatrice Colli si fa molto seria, nel mirino ci sono le Olimpiadi di Parigi: “Andranno solo 14 ragazze in tutto il mondo e la prima qualifica sarà ai primi di agosto con il mondiale Senior dove le prime due otterranno il biglietto per Parigi. Successivamente ci saranno altre tappe per tentare di centrare la qualificazione. So che non sarà semplice ma non bisogna mai dire mai”.

Tra i tantissimi risultati nazionali e internazionali ricordiamo che Beatrice Colli è stata la prima atleta italiana a vincere per due anni di fila (2021-2022) un campionato del mondo giovanile Speed, specialità dell’arrampicata davvero spettacolare: “Cosa penso di chi dice che la Speed non è arrampicata? Meglio che non lo dica… Basta aprire un po’ gli occhi, è come dire a un centometrista che quello che fa non è corsa. E’ una disciplina molto mentale che ad ogni gara ti sottopone a stress e adrenalina”.

Idee chiare, determinazione e capacità di focalizzare l’obiettivo sono le grandi qualità di Beatrice Colli che le permettono anche di convivere con un problema al piede che ha reso il suo cammino in salita. Il tutto sotto la guida di un allenatore, Fabio Palma, che si sta dedicando anima e corpo a lei. La fortissima arrampicatrice lecchesi si è raccontata senza filtri regalando una serata unica al pubblico di Sport Hub.