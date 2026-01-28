Belledo, aggiornate le mappe catastali: nuova cartografia presto online

Per tutto il 2025, un team tecnico dedicato, composto da personale del Comune, ha lavorato all’allineamento delle vecchie mappe catastali allo stato di fatto, incrociando e verificando i dati disponibili. L’intero aggiornamento cartografico del censuario di Belledo (sezione catastale “BEL”) è stato completato e sarà caricato online nei prossimi mesi dall’Agenzia delle Entrate, sostituendo le mappe attualmente utilizzate da tecnici e cittadini per la consultazione degli estratti catastali.

Parallelamente, il gruppo di lavoro ha avviato anche le attività sul censuario di Lecco (sezione catastale “LEC”), la cui messa in conservazione è prevista entro la fine del 2026.

“Lecco è stato il primo comune italiano a completare la ricostruzione di un’intera sezione censuaria di mappe catastali con questa metodologia, un lavoro certosino di indagine – sottolinea il Sindaco di Lecco, titolare della delega comunale all’evoluzione digitale dell’Ente -. Un grazie va all’Agenzia delle Entrate per la disponibilità, il supporto e la collaborazione in tutte le fasi del processo”.

“Questo progetto rientra in un percorso di evoluzione digitale dei programmi legati alle pratiche edilizie e ai sistemi informativi territoriali sul quale il Comune di Lecco, insieme a Politecnico, istituti scolastici e altre realtà istituzionali ha investito e continuerà a investire risorse, rispondendo alle esigenze condivise con il Collegio dei Geometri e con gli ordini professionali, che devono poter contare su un salto di qualità importante nella digitalizzazione di questi sistemi pubblici che soffrono ritardi strutturali importanti ma che non possono più essere ignorati”, conclude il Sindaco.