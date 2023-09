Benvenuto autunno! Da oggi ha inizio una nuova stagione

Oggi, sabato 23 settembre, comincia l’autunno

Curiosità sull’equinozio d’autunno e perché si verifica

LECCO – Le piogge torrenziali di questi giorni avevano già scacciato il ricordo dell’estate ma è oggi, sabato 23 settembre, che potrà dirsi effettivamente conclusa perché ha inizio l’equinozio d’autunno.

Alle 8.49, ora italiana, prenderà piede una nuova stagione che ci traghetterà verso il freddo e sempre più buio inverno. Ma prima che l’oscurità prevalga, nel giorno dell’equinozio (cioè oggi), le ore di luce e quelle di buio si equivarranno, complice la posizione del Sole che vedrà i suoi raggi splendere perpendicolarmente all’asse terrestre.

Quando cade l’equinozio d’autunno?

Quest’anno l’equinozio si è verificato il 23 settembre, ma non è detto che sia sempre così: potrebbe accadere che il passaggio dall’estate all’autunno avvenga anche il 22 o addirittura il 21 o 24 settembre. Le ragioni vanno ricercate nel tempo che la Terra impiega per girare attorno al Sole: circa sei ore in più dei giorni segnati nel calendario gregoriano che sono 365. Per correggere il tiro sono stati introdotti gli anni bisestili, anche se non vanno a bilanciare completamente questo scarto temporale, che si accumula costantemente proprio per il disallineamento tra il calendario gregoriano e il periodo di rotazione della Terra attorno al sole. Ed ecco spiegato perché le date dell’equinozio d’autunno possono variare da un anno con l’altro.

E se l’autunno in realtà fosse già iniziato?

Ebbene sì: dal punto di vista meteorologico l’autunno è cominciato il 1° settembre, perché in questo caso il passare delle stagioni viene scandito non da eventi astronomici ma dalle condizioni climatiche, in particolare dai trimestri solari. Significa che l’autunno, meteorologicamente parlando, terminerà il 1° dicembre, mentre in termini astronomici il 21 dicembre.

E a proposito di meteo, cosa dobbiamo aspettarci per l’equinozio di autunno? Stando a quanto riportato da Meteo.it, sul Lecchese restano attesi probabili rovesci e temporali, anche se il maltempo dovrebbe progressivamente spostarsi verso Sud lasciando intravedere le prime schiarite verso sera. Finestre che si apriranno ulteriormente domani, domenica, giornata che sarà dominata dal bel tempo.