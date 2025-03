Biblioteca, al via gli interventi per rimuovere le barriere architettoniche

Un intervento per migliorare l’accessibilità al servizio finanziato integralmente dal Pnrr

L’ingresso di via Bovara è stato temporaneamente trasferito, invariati gli orari

LECCO – Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione dell’area esterna della Biblioteca Civica U.Pozzoli di Lecco. L’intervento, che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche per una biblioteca più accessibile e ‘No limits’, è finanziato grazie ai fondi del Pnrr per circa 250 mila euro.



Il progetto prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche agli accessi alla parte esterna della biblioteca, consentendo l’accessibilità a diversi tipi di disabilità.

Nello specifico, le scale esterne della Biblioteca (quelle dell’ingresso da via Bovara) verranno sistemate e affiancate da una rampa di accesso al giardino sud per persone diversamente abili. Verranno poi realizzati nuovi viali interni per congiungere l’ingresso da via Bovara a quello dal ponte pedonale in via Volta e le scale in mezzo al ninfeo. Proprio il ninfeo sarà oggetto di uno specifico intervento di consolidamento del muro e restauro, per il quale il Comune ha stanziato 230 mila euro (il progetto esecutivo è in corso di redazione).

Il progetto comprende anche uno studio illuminotecnico sui nuovi percorsi e per l’area di lettura all’aperto, volto alla valorizzazione dell’area esterna e alla sua sicurezza, oltre a un impianto di irrigazione. Prevista inoltre la realizzazione di un servizio igienico nel cortile, che renda fruibile l’area esterna in maniera indipendente.

Per consentire i lavori, l’ingresso della Biblioteca da via Bovara è attualmente trasferito poco più avanti rispetto a quello abitudinario. Gli orari del servizio restano invariati.

“Biblioteca no limits” nasce dalla collaborazione del Comune di Lecco con il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco nell’ambito del processo già avviato per la redazione del P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche). Grazie al Pnrr sono stati finanziati anche interventi per rendere la biblioteca no limits anche dal punto di vista sensoriale e cognitivo, con l’attivazione di un’Ausilioteca (uno spazio specializzato nel settore delle tecnologie al servizio delle diverse forme di disabilità) e altre accortezze.