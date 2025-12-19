Bilancio regionale, emendamenti da 14,3 milioni per il lecchese

Soddisfazione dei consiglieri regionali Mauro Piazza e Giacomo Zamperini

“Risposte concrete ai Comuni e ai cittadini, intervenendo su ambiti fondamentali per il territorio lecchese”

LECCO – Nel corso della sessione di bilancio del Consiglio regionale della Lombardia sono stati approvati sei emendamenti al bilancio di previsione 2026–2028, presentati dai consiglieri regionali Mauro Piazza e Giacomo Zamperini, per un valore complessivo di 14,3 milioni di euro destinati a interventi strategici sul territorio lecchese. I due consiglieri esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto di un lavoro condiviso e costante confronto con amministratori locali, enti e realtà territoriali.

“Le risorse stanziate – dichiara il consigliere regionale Mauro Piazza – permetteranno di dare risposte concrete ai Comuni e ai cittadini, intervenendo su ambiti fondamentali per il territorio lecchese, come la sicurezza delle infrastrutture montane, il sostegno alla ricerca e all’innovazione, la difesa del suolo, la manutenzione della rete viaria provinciale e la valorizzazione dei rifugi alpini e del patrimonio pubblico. Si tratta di interventi mirati, pensati per soddisfare le esigenze della comunità e migliorare la qualità dei servizi”.

Piazza esprime particolare soddisfazione per le risorse destinate a due progetti strategici ai quali si dedica da tempo e che considera prioritari per lo sviluppo del territorio lecchese: la Funivia di Artavaggio e il Polo territoriale del Politecnico di Milano a Lecco, entrambi frutto di percorsi avviati negli anni precedenti, oggi rafforzati grazie ai nuovi stanziamenti regionali.

“L’approvazione di questi emendamenti – commenta il consigliere regionale Giacomo Zamperini -rappresenta un risultato politico e amministrativo di grande rilievo per il territorio lecchese. Parliamo di risorse che non restano sulla carta, ma che si traducono in sicurezza delle infrastrutture, difesa del suolo, sostegno alla montagna, valorizzazione della ricerca e dei servizi pubblici.”

Il primo emendamento, di cui Mauro Piazza è primo firmatario, prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro a favore del Comune di Moggio per il completamento dei lavori di ammodernamento della Funivia T.P.L. Artavaggio, che porterà alla sostituzione dell’attuale cabinovia “vai-vieni”, in funzione dal 1961. Il nuovo impianto avrà una portata di 1.000 persone all’ora, migliorando l’efficienza del servizio di trasporto pubblico locale e garantendo standard di sicurezza aggiornati.

Il progetto rientra nel Patto Territoriale per lo Sviluppo Integrato, sottoscritto il 22 novembre 2024, che coinvolge Regione Lombardia, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Provincia di Lecco, i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Valtorta, con l’adesione di I.T.B. S.p.A. (Società Imprese Turistiche Barziesi).

L’importo complessivo degli interventi previsti dal Patto ammonta a 35 milioni di euro, a fronte di un contributo regionale già stanziato pari a 13,5 milioni di euro, cui si aggiunge il presente ulteriore finanziamento regionale di 5 milioni di euro.

“Si è reso necessario un ulteriore impegno da parte di Regione Lombardia – spiega Piazza – per far fronte all’aumento dei costi e per implementare ulteriormente gli standard di sicurezza dell’impianto. La modernizzazione della Funivia Artavaggio rappresenta un investimento fondamentale per lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle aree montane, in un’ottica di destagionalizzazione e attrattività durante tutto l’anno”.

Il secondo emendamento, anch’esso di cui Piazza è primo firmatario, destina 4 milioni di euro al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco per completare il nuovo Centro di ricerca integrata sport e riabilitazione. Il progetto mira a creare un centro multidisciplinare di eccellenza nei settori della riabilitazione, dello sport, della salute, dell’inclusione e della sostenibilità, con particolare attenzione alla robotica collaborativa, agli esoscheletri, alle tecnologie assistive e ai sistemi biomeccanici avanzati e materiali riciclati per dispositivi sportivi e biomedicali.

Il completamento del centro, previsto entro il 2027, permetterà di realizzare un’infrastruttura di ricerca avanzata nel campo della medicina riabilitativa, integrando competenze tecnico-scientifiche, risorse cliniche e tecnologie innovative.

“Si tratta di un passo fondamentale per completare il Polo territoriale di Lecco – commenta Piazza – rafforzando la ricerca scientifica, promuovendo l’innovazione tecnologica e contribuendo concretamente al benessere delle persone e allo sviluppo del territorio.”

L’investimento complessivo, pari a 20 milioni di euro, sostenuto da Politecnico di Milano e Regione Lombardia, consentirà di posizionare il Polo di Lecco come punto di riferimento nazionale e internazionale nell’innovazione tecnologica applicata al benessere umano, generando ricadute positive per la comunità accademica, il sistema clinico, il tessuto industriale e la società, contribuendo concretamente al miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità.

Tra gli altri emendamenti approvati a prima firma del consigliere regionale e Presidente della Commissione Montagna, Giacomo Zamperini figurano: un incremento di risorse pari a 2.555.496 euro per lo scorrimento della graduatoria del bando dissesti 2024, per interventi di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici e manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore, con riferimento al territorio provinciale di Lecco; finanziamenti per la manutenzione straordinaria della rete viaria della Provincia di Lecco, a garanzia della sicurezza e dell’efficienza della circolazione;

un incremento di 234.598 euro per l’esaurimento della graduatoria del bando rifugi 2024, destinato ai rifugi alpinistici ed escursionistici del territorio montano lecchese;

uno stanziamento di 2 milioni di euro per interventi su edifici del patrimonio della Provincia di Lecco, funzionali alle attività istituzionali e all’erogazione dei servizi ai cittadini.

“Questi ulteriori interventi rappresentano un impegno concreto per garantire sicurezza, efficienza e qualità dei servizi – conclude Piazza – rispondendo alle reali esigenze dei Comuni e dei cittadini e migliorando la qualità della vita della comunità.”

Giacomo Zamperini aggiunge: “Questi emendamenti consentono inoltre di far scorrere graduatorie già istruite, evitando sprechi di tempo e di risorse e dando risposte concrete ai Comuni che attendono da anni interventi fondamentali. È questo il senso di un buon bilancio pubblico: mettere a terra risorse, accelerare i cantieri e migliorare la qualità della vita delle comunità. Desidero esprimere un ringraziamento sincero e politico al Sottosegretario Mauro Piazza, con il quale è stato portato avanti un lavoro condiviso, basato su ascolto del territorio, collaborazione istituzionale e concretezza. Un metodo che dimostra come, lavorando insieme e senza bandierine, sia possibile ottenere risultati importanti per il bene dei territori e dei cittadini”.