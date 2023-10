Bione, il punto sui lavori in corso. Entro febbraio pronta la pista indoor

Nuovi spogliatoi, illuminazione ed efficientamento energetico

Tra ritardi ed imprevisti, ecco il cronoprogramma degli interventi in corso

LECCO – Il tema ‘caldo’ è sicuramente il nuovo Bione, ma qual è lo stato attuale dei lavori nella struttura esistente? A fare il punto in chiusura della commissione congiunta che si è tenuta ieri sera è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi.

“Come amministrazione abbiamo proseguito sul percorso già avviato da chi ci ha preceduto – ha spiegato – attualmente sono in corso altri interventi sulle parti esterne. Per quanto riguarda il rifacimento degli spogliatoi del campo 1, ci sono stati dei ritardi sulla consegna di parti di carpenteria, la fine dei lavori è prevista per il 30 novembre” ha fatto sapere l’assessore. Verranno invece montate entro la fine di ottobre le torri faro che illumineranno la pista di atletica e il campo da rugby ma per la loro accensione si dovrà attendere ancora almeno un mese per la posa del cavidotto.

Proseguono anche i lavori per il rettilineo indoor di 60 metri per l’atletica che dovrebbe essere completato entro l’inizio del mese di febbraio.

Ricordati poi gli interventi interni alla struttura: l’ampliamento, concluso, del palazzetto per consentire il regolare svolgimento delle partite della Pallavolo Picco Lecco in serie A2 e l’efficientamento energetico (anche della piscina): “I lavori sono in corso – ha detto l’assessore Sacchi – è già stato terminando l’efficientamento della parte interna tramite il relamping mentre è in corso il posizionamento del fotovoltaico, con sospensione parziale perché si sono resi necessari interventi sulla copertura. Ad oggi il cronoprogramma di fine lavori è fissato al 24 ottobre ma dovrà essere riaggiornato” ha concluso.