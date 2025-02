Bione, la piscina chiude 10 giorni per lavori all’impianto di filtraggio

Resterà aperta la vasca didattica: qui i lavori verranno effettuati a luglio

Gli iscritti, dal 3 al 14 marzo, potranno utilizzare (senza costi aggiuntivi) la sala fitness e la pista di atletica

LECCO – Da lunedì 3 a venerdì 14 marzo sono in programma interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di filtraggio della vasca natatoria da 25 m. Per questo motivo, in queste giornate, saranno sospese le attività di nuoto libero e i corsi esclusivamente della vasca da 25 m. Rimarrà invece regolarmente operativa con le attività programmate da calendario (scuole, corsi nuoto) la vasca didattica (vasca piccola), che sarà interessata dai medesimi lavori nel corso della seconda metà del mese di luglio.

Gli iscritti, tutti gli utenti e le associazioni del territorio saranno avvisati dal gestore nel merito degli aspetti organizzativi, aggiornati sulle tempistiche e sulle modalità di recupero delle attività non usufruite. Per tutti gli iscritti, dal 3 al 14 marzo, sarà inoltre possibile utilizzare (senza costi aggiuntivi) la sala fitness e la pista di atletica.

Seguiranno aggiornamenti sulla conclusione dei lavori e sulla riapertura della vasca da 25 m, mentre la reception del centro sportivo è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione all’indirizzo lecco@sportplussrl.it, al numero di telefono 0341-1552457, sul sito www.sportplussrl.it/lecco/ e sulla pagina Facebook “Sport Plus Lecco Al Bione”.

Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Attenzione al centro sportivo comunale e alla sua utenza variegata con un intervento di manutenzione straordinaria e di riqualificazione funzionale degli impianti di filtrazione della vasca da 25 m (e a luglio della vasca piccola) a 25 anni dalla sua installazione. Terminato il ciclo vita, che non consente più di intervenire con manutenzione ordinaria, abbiamo stanziato 230.000 euro per realizzare un nuovo impianto di filtrazione dell’acqua con la sostituzione dei filtri e delle pompe”.

“Ringrazio tutti gli utenti e le associazioni sportive che utilizzano la nostra piscina per la comprensione e la pazienza che anche in questa circostanza sapranno dimostrare – ha aggiunto l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri – Questo intervento, ormai improrogabile, consentirà di migliorare ulteriormente il servizio per i tanti appassionati frequentatori della piscina. Ringrazio, oltre ai dirigenti e ai tecnici degli uffici comunali che hanno seguito la pratica, anche il gestore per la collaborazione e la ditta Canobbio per la disponibilità ad adeguare il cronoprogramma alle esigenze del centro sportivo, facendo il possibile per ridurre al minimo il disagio: si tratta di un bell’esempio di sinergia, che ha portato al rispetto delle necessità di tutti soggetti coinvolti”.