Bione, la piscina chiusa per problemi all’impianto di filtraggio

Il gestore ha comunicato giovedì pomeriggio al Comune di aver temporaneamente interdetto l’utilizzo della vasca grande

L’assessore Sacchi: “Siamo in attesa della risposta dell’impresa per poter eseguire i lavori di sostituzione”

LECCO – La vasca grande della piscina del centro sportivo Bione è chiusa da ieri pomeriggio, giovedì, per problemi agli impianti di filtraggio e depurazione dell’acqua. La notizia è emersa durante il consiglio comunale di giovedì sera su domanda del consigliere di Fratelli d’Italia Marco Caterisano che ha chiesto lumi sulle tempistiche di chiusura e sull’intervento previsto per la sostituzione dei filtri per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 230 mila euro a bilancio.

“Abbiamo ricevuto una proposta di intervento da parte dell’impresa per il mese di gennaio – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – ricordo che i lavori sono stati affidati tramite determina lo scorso 16 dicembre all’impresa Canobbio group srl. Due settimane fa abbiamo una riunione con il gestore che ha chiesto di effettuare l’intervento nel periodo migliore in modo da avere un minore impatto sull’utenza, giovedì tuttavia siamo stati informati che le attività della vasca grande sono temporaneamente sospese perché risultano problematiche all’impianto di filtrazione. Il gestore ci ha chiesto di confrontarci con l’impresa per velocizzare la tempistica di intervento o quantomeno tamponare la situazione. Restiamo in attesa della risposta dell’impresa alla quale oggi abbiamo inviato la email con la richiesta del gestore”.

Non è ancora dato sapere quanto resterà chiusa la vasca grande mentre la vasca più piccola resta in funzione.

L’intervento di manutenzione straordinaria previsto consisterà nel sostituire completamente l’impianto dei filtri delle due vasche, rendendole indipendenti.