Bione, lavori terminati: la piscina comunale riaprirà lunedì

Rifatta la copertura per realizzare l’impianto fotovoltaico

La piscina sarà di nuovo accessibile con i consueti orari

LECCO – Da lunedì la piscina del Bione riaprirà agli utenti, dopo quasi un mese di chiusura. Si sono conclusi secondo i tempi previsti dal cronoprogramma i lavori gli interventi di rifacimento della copertura finalizzati alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico del centro sportivo comunale, per una spesa di 740.000 euro, finanziati da Regione Lombardia per 349.599,48 e con risorse del Comune di Lecco per la restante parte.

I lavori erano cominciati a inizio aprile, non senza polemiche, tanto che era stata avviata anche una petizione contro la chiusura del servizio per mancato preavviso da parte di utenti e lavoratori, protesta sostenuta anche dal consigliere comunale di Appello per Lecco Corrado Valsecchi. Da parte sua il Comune ha fatto il possibile per restituire quanto prima la piscina ad associazioni sportive e utenti

La collaborazione del gestore In Sport ha inoltre permesso di effettuare tutte le necessarie operazioni preliminari, indispensabili alla riapertura dell’impianto.

Porte aperte della piscina da lunedì 6 maggio dunque, di nuovo fruibile secondo i consueti orari: dal lunedì al giovedì dalle 6.30 alle 22, il sabato dalle 7 alle 17.30 e la domenica dalle 9 alle 17. Maggiori informazioni a qui.