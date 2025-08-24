Blitz di Plastic Free Lecco sulla spiaggia di Valbrona, raccolti 350 kg di rifiuti

Ripulito un tratto di circa 100 metri che era letteralmente sommerso dai rifiuti

“Prenderemo contatti con il comune di Valbrona per il ritiro dei rifiuti e per esporre la situazione trovata”

VALBRONA (CO) – I volontari di Plastic Free Lecco, ancora una volta, hanno dato esempio di estrema concretezza rimboccandosi le maniche e “salvando” una spiaggia completamente sommersa dai rifiuti. Ricevuta la segnalazione sulle condizioni della spiaggia nella giornata di venerdì, sabato mattina è stato organizzato il blitz di pulizia.

“Non è la mia spazzatura, ma è mio il pianeta. La bellezza dei nostri territori, va rispettata e tutelata quotidianamente. La spiaggia ora è più bella e vivibile, grazie a chi non si stanca mai di rimboccarsi le maniche”.

Quello di ieri è stato un intervento “fuori programma” nato dall’energia contagiosa degli instancabili referenti Plastic Free Lecco, Ornella Pozzoni e Fabiano Moneta perché quando c’è la passione non servono piani: basta agire.

“Un ‘blitz’ organizzato in tempi brevi-brevissimi. Il clean-up ha permesso di rimuovere 350 kg di rifiuti dalla spiaggia, in poco più di 100 metri – hanno spiegato dall’associazione -. Prenderemo contatti con il comune di Valbrona per il ritiro dei rifiuti e per esporre la situazione trovata. Crediamo che per questa spiaggia sia doveroso e d’obbligo prendere qualche provvedimento a tutela del territorio, della salute umana e non solo”.