Bollettino Neve e Valanghe. Prudenza nel weekend dell’8-9 marzo

Il Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia ha diffuso il bollettino aggiornato sulla situazione neve e valanghe

LECCO – Le condizioni meteorologiche del weekend tra l’8 e il 9 marzo 2025 favoriranno il consolidamento della neve, soprattutto sui versanti più esposti al sole, ma la prudenza in montagna resta fondamentale. Il Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia ha diffuso il bollettino aggiornato sulla situazione neve e valanghe, sottolineando le principali criticità per escursionisti e sciatori.

Nei versanti settentrionali e alle quote più alte, la neve si manterrà asciutta e polverosa in superficie, mentre alla base permangono strati deboli, che possono influenzare la stabilità complessiva del manto nevoso. Inoltre, il vento da sud, in quota, contribuirà a ridistribuire la neve superficiale, creando accumuli nei settori sottovento. Gli esperti avvertono che i lastroni da vento saranno la principale insidia, pur essendo ben visibili e localizzati soprattutto alle quote più elevate.

Per chi decide di avventurarsi in montagna, è essenziale adottare tutte le misure di sicurezza. “Mantenere le distanze di sicurezza ed evitare i sovraccarichi eccessivi del manto nevoso sono comportamenti che possono salvare la vita, impedendo di provocare valanghe”, si legge nel bollettino di Arpa Lombardia. Inoltre, è fondamentale dotarsi dell’attrezzatura adeguata: ARTVA (apparecchio di ricerca in valanga), pala e sonda non dovrebbero mai mancare nello zaino di chi affronta escursioni in ambienti innevati.

Gli esperti consigliano di consultare sempre il bollettino di pericolo valanghe, aggiornato costantemente sul sito di Arpa Lombardia (www.arpalombardia.it), per valutare le condizioni specifiche delle diverse zone montane e prendere decisioni consapevoli. La montagna offre scenari meravigliosi, ma il rispetto delle regole di sicurezza è essenziale per vivere l’esperienza senza rischi.