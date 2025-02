Bollettino neve e valanghe realizzato dal Centro regionale di Arpa Lombardia

Il bollettino per sabato 22 e domenica 23 febbraio

“L’evoluzione meteorologica degli ultimi giorni ha determinato un miglioramento del consolidamento della neve”

LECCO – Bollettino neve e valanghe, per sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, realizzato dal Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia.

“Prima di ogni cosa, come sempre, raccomandiamo la massima prudenza. L’evoluzione meteorologica degli ultimi giorni ha determinato un miglioramento del consolidamento della neve, su tutti i settori, a qualsiasi quota.

L’alternanza dei cicli di riscaldamento, diurno e rigelo notturno, ha conferito stabilità al manto che presenta strati interni consolidati.

Sui settori prealpini non vi saranno problemi di stabilità significativi, dal momento che l’innevamento continuerà a presentare spessori ridotti e inferiori alle medie del periodo.

Situazione diversa, invece, sul terreno alpino e orobico, dove il manto risulterà distribuito irregolarmente, a causa del forte vento dei giorni scorsi.

Alle esposizioni ombreggiate neve sgranata e ricostruita. Altrove, invece, presenza di croste superficiali dovute a vento e a cicli di umidificazione e rigelo.

In pochi punti sfavorevoli, localizzati nei pendii più ripidi sottovento, presenza di locali lastroni instabili, staccabili con forte sovraccarico.

Per un’escursione sicura occorre consultare costantemente gli aggiornamenti del bollettino neve valanghe sul sito di Arpa Lombardia, le previsioni del tempo ed evitare zone a rischio.

Inoltre, si raccomanda di portare: ARTVA (apparecchio di ricerca in valanga), pala e sonda”.