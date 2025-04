Bonacina. Riprende il cantiere del nuovo nido, i lavori termineranno a settembre

L’impresa ha inviato un nuovo crono programma: fine lavori il 30 settembre

LECCO – Sono ripresi nei giorni scorsi i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di Bonacina, in via Timavo. A dare un aggiornamento l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi durante il consiglio comunale di lunedì sera.

Nelle scorse settimane il Comune aveva inviato una lettera di contestazione all’impresa che si sta occupando dei lavori per via dei consistenti ritardi nel cantiere, che avrebbe dovuto concludersi entro il mese di marzo. “L’impresa ha risposto con una documentazione di subappalto e inviando il nuovo cronoprogramma – ha fatto sapere Sacchi – la fine lavori è fissata per il 30 settembre 2025. Il Comune ha pertanto chiuso la procedura di contestazione il cantiere è ripreso”.

Il nuovo asilo nido di via Timavo è costato 1,8 milioni, di cui 1,2 finanziati dal Pnrr e il resto da risorse comunali. Ospiterà 30 bambini (fascia 0-3 anni) suddivisi in tre sezioni.

Contestualmente l’assessore ha risposto alla consigliera Lorella Cesana (Lecco Ideale/Lecco Merita di +) che ha richiesto un aggiornamento sul cantiere della Piccola: “Il cantiere procede speditamente anche se ora i lavori sono meno evidenti – ha spiegato Sacchi – attualmente è in corso una perizia di variante di cui stiamo attendendo l’esito, la fine dei lavori slitterà di circa un mese, da fine giugno a fine luglio”.