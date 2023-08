‘Boom’ di turisti a Lecco, a luglio record di accessi all’Infopoint

Positivi i primi sette mesi del 2023: con numeri in netta crescita

La responsabile dell’Infopoint Zuccoli: “Tra le richieste outdoor, cultura ed enogastronomia”

LECCO – Sono già più di ottomila gli accessi all’Infopoint di Lecco da inizio 2023, di cui 1.533 solo nel mese di luglio. Lo scorso anno, nello stesso periodo (gennaio-luglio) erano stati 6.330 (12.251 il totale del 2022). Numeri più che positivi per il centro per le informazioni e l’accoglienza turistica di Piazza XX Settembre, gestito dal Comune di Lecco, che evidenziano una netta crescita del turismo in città e sul territorio.

Accessi in crescita

Prima metà del 2023 che si è chiusa positivamente con numeri in crescita rispetto al 2022. In crescita anche i dati del mese di luglio che, rispetto allo scorso anno, fa registrare un +21,57%. Numeri record, come riferisce l’Infopoint di Lecco, che hanno superato quelli del 2017 quando gli accessi furono 1.518.

La provenienza dei turisti

La provenienza dei turisti che si sono rivolti all’Infopoint è principalmente italiana, specialmente nei mesi invernali: “A gennaio il 92,15% degli utenti era italiano – fa sapere la responsabile dell’Infopoint Francesca Zuccoli – poi con l’inizio della bella stagione la tendenza è cambiata. Gli italiani rimangono la percentuale maggiore (a luglio sono stati il 70,65%, ndr) seguiti da francesi e tedeschi, inglesi, americani, ma anche turisti provenienti da Est e Nord Europa“.

Le richieste

Varie le richieste fatte all’Infopoint: itinerari in montagna e sul lago, principalmente, outdoor ma anche eventi culturali e informazioni sull’enogastronomia locale e italiana. “Dipende molto dal tipo di turista – spiega Zuccoli – gli stranieri tendenzialmente sono più sportivi e chiedono molto di montagna a 360 gradi, dalle passeggiate più semplici alle ferrate e vie di arrampicata. Il Sentiero del Viandante è tra i principali interessi, basti pensare che in tutto il 2022 abbiamo consegnato 830 ‘passaporti’ e quest’anno, da gennaio a luglio, già 777. Sono numeri importanti che testimoniano l’attrattività di questo prodotto. Anche il lago è richiestissimo: spiagge, gite in battello e sport acquatici, soprattutto kayak, kite surf. Stanno aumentando tantissimo le informazioni sul cicloturismo, quindi utenti in bicicletta che chiedono quali itinerari percorrere”.

Sempre più utenti si rivolgono poi all’Infopoint di Piazza XX Settembre per avere informazioni sui siti culturali e sugli eventi in città: “Musei, mostre, chiese, il campanile, gli itinerari manzoniani – spiega Zuccoli – le richieste sono tante e anche i grandi eventi e le rassegne culturali realizzate in questi anni catalizzano diversi visitatori. L’aspetto ‘manzoniano’ è ricercato più dai turisti italiani ma è capitato anche di avere richieste da stranieri. A febbraio una coppia, marito e moglie, di Israele, è venuta a Lecco apposta per visitare gli itinerari manzoniani dopo aver letto un articolo sul The New Yorker”.

“Gli stranieri – prosegue Zuccoli – cercano anche molto ‘l’italianità’: ci chiedono dove poter mangiare prodotti tipici e dove poterli acquistare. Diamo loro la nostra guida enogastronomica che indica anche realtà come mercati agricoli e molto altro”.

Lecco si conferma dunque sempre più turistica, o almeno, questa è la previsione, in attesa di avere i dati definitivi del 2023 che elaborerà l’Istat. “Resta il fatto che la città e il suo territorio stanno pian piano divenendo sempre più attrattivi e di riferimento anche in concomitanza di grandi eventi limitrofi, penso al Salone del Mobile, al Gran Premio di Monza o al raduno della Motoguzzi: in quei periodi assicuro che trovare un posto dove dormire in città è difficilissimo” conclude Zuccoli.

L’Infopoint di Piazza XX Settembre è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per informazioni infopointlecco@comune.lecco.it, 0341 481485