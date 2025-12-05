Borse di Studio “Falcone e Borsellino”: regione premia il Bachelet di Oggiono

Celebrati a Palazzo Lombardia i giovani impegnati nella promozione della legalità

“È un riconoscimento significativo per chi contribuisce a costruire una società più consapevole e attenta alla cultura del rispetto”

LECCO – Sono state consegnate 15 borse di studio “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” a scuole appartenenti alle reti CPL – Centri di Promozione della Legalità, nell’ambito di un’iniziativa promossa da Regione Lombardia. Alla cerimonia a Palazzo Lombardia hanno partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, e, tra gli altri, Alessandra Dolci, Procuratore aggiunto della Procura di Milano e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le borse di studio “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, realizzate in collaborazione con l’USRL – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, celebrano nel 2025 il loro decimo anniversario e premiano studentesse e studenti distintisi per impegno e iniziative dedicate alla promozione della cittadinanza responsabile. Le classi, con il supporto dei docenti, hanno realizzato opere artistiche, mostre, ricerche, performance teatrali, e-book multimediali, video e siti web, tutti incentrati sulla cultura della legalità.

Nel foyer dell’Auditorium “Testori” è stato esposto il lavoro dei “Teli della Legalità”, realizzato dal CPL di Sondrio presso l’Istituto Comprensivo di Ardenno.

“Consegniamo queste borse di studio – ha sottolineato l’assessore La Russa – per celebrare l’impegno e la dedizione delle giovani generazioni nel promuovere i valori della legalità e della cittadinanza responsabile. È un riconoscimento significativo per chi, con passione e senso di responsabilità, contribuisce a costruire una società più consapevole e attenta alla cultura del rispetto. Un ringraziamento speciale va alle studentesse e agli studenti premiati, alle scuole e a tutti i docenti che li guidano in questo percorso”.

Di seguito l’elenco degli istituti premiati: