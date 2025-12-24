Buon Natale a tutti i lettori da LeccoNotizie.com!

LECCO – Buon Natale da Lecconotizie!

La redazione di Lecconotizie augura a tutti i lettori e agli sponsor un sereno Natale, con l’auspicio di trascorrere questa giornata all’insegna della tranquillità e della condivisione.

Per la giornata del 25 dicembre la redazione si prenderà un giorno di riposo. Resta comunque garantita la nostra attenzione al territorio: qualora dovessero verificarsi notizie di particolare rilievo e importanza, saremo pronti a informare tempestivamente i nostri lettori.

Grazie per la fiducia e per il sostegno che continuate a dimostrarci.

Il Direttore e la Redazione