Bus affollati, studenti a piedi. De Capitani chiede di affidare il servizio a Linee Lecco

Dopo i numerosi disagi e disservizi capitati a Garlate e a Pescate, il primo cittadino passa a soluzioni drastiche

“Sono sicuro che con Linee Lecco tutti i nostri studenti arriverebbero a scuola in perfetto orario, magari pagando anche meno di abbonamento”

PESCATE/GARLATE – “Quando i servizi pubblici che vengono erogati nel mio comune non funzionano, ci sono solo due possibilità: o riprendono a funzionare bene o si cambiano le ditte responsabili di questi servizi”. Non ammette mezze misure Dante De Capitani, sindaco di Pescate, che dopo i pesanti disagi riscontrati dagli studenti di Pescate e Garlate nel raggiungere in autobus le scuole superiori di Lecco, spesso rimasti appiedati, sta pensando di affidare la gestione del servizio alla società Linee Lecco, al posto dell’attuale Arriva. Questo dopo aver già espresso al Prefetto di Lecco Sergio Pomponio disaccordo rispetto alla situazione creatasi.

“Dopo i pesanti disservizi capitati a Pescate e Garlate in ordine alla gestione degli autobus del servizio scolastico – spiega il primo cittadino – io e il collega di Garlate Beppe Conti siamo stati ricevuti ieri dal prefetto di Lecco che ringraziamo per la disponibilità, a cui abbiamo manifestato il dissenso in ordine alla gestione del servizio. A lui abbiamo manifestato il fatto che i nostri studenti molto spesso vengono lasciati a piedi alle fermate perché i bus non si fermano o se si fermano sono impossibilitati a salire per esaurimento anche dei posti in piedi. E tengo a precisare che i ragazzi pagano 297 euro all’anno di abbonamento”.

Già una decina di giorni fa, lo scorso 16 settembre, il sindaco De Capitani aveva dato voce alla questione, dopo lamentele giunte da ragazzi e genitori che, nella prima settimana dopo l’inizio delle lezioni, hanno visto autobus partiti da Olginate non fermarsi alla pensilina perché già pieni all’arrivo a Pescate, costringendo in alcuni casi i genitori ad accompagnare i figli agli istituti, con tutte le difficoltà del caso. “Anche i pescatesi logicamente pagano l’abbonamento e quindi hanno diritto al servizio come gli altri. Comunque io lunedì mattina a partire dalle 7 sarò presente alle fermate dei bus di Pescate per monitorare direttamente la situazione, e se niente sarà cambiato scriverò immediatamente all’Agenzia – aveva riferito in quel frangente il primo cittadino -. E se questa farà lo gnorri, non escludo di prendere iniziative anche drastiche, perché qui a Pescate non si scherza e non ci facciamo prendere in giro da nessuno”. Detto fatto.

Principale imputata di quello che sta accadendo sarebbe il gruppo Arriva, gestore dei servizi di trasporto pubblico che, nonostante alcune risposte, non sta favorendo secondo De Capitani una risoluzione al problema: “La società Arriva che gestisce il servizio, rispondendo alle mie lamentele ha scritto che hanno programmato un autobus con maggiore capacità, ma i nostri ragazzi rimangono in strada lo stesso. In più hanno cassato l’autobus in partenza da Garlate alle ore 7,17 verso Lecco che lo scorso anno contribuiva a una migliore distribuzione degli studenti anche di Pescate. Hanno cassato pure il bus che partiva da Lecco Stazione alle ore 7,35 verso Galbiate e in transito a Pescate, costringendo alcuni lavoratori a prendere l’automobile per non arrivare tardi al lavoro”.

Annullamenti che a De Capitani non sono proprio andati giù, anche perché la criticità, a distanza di tempo, si è tutt’altro che attenuata: “Trovo inaccettabile che si tolgano delle corse in questo modo senza sentire prima i sindaci interessati. Io non sono abituato a tollerare queste situazioni come ben sanno tutte le società che erogano servizi a Pescate. E non so neanche chi siano i responsabili lecchesi della società Arriva, non si sono mai presentati al Comune, non abbiamo alcun riferimento, non si sono neanche scusati di questi disservizi, ma a questo punto mi importa poco. Perché già oggi chiederò alla agenzia TPL Como Sondrio Varese che gestisce tramite Lecco Trasporti scarl il nostro tratto di linea pubblica, di affidare il servizio degli autobus di Pescate alla società Linee Lecco di cui conosco la professionalità aziendale e l’attaccamento al territorio del presidente Mauro Frigerio e del direttore Salvatore Cappello”.

Già il sindaco ha avuto modo di apprezzare il lavoro di Linee Lecco, ed è per questo che la elegge come opzione per consentire agli studenti di Pescate e Garlate il raggiungimento della scuola senza intoppi: “Pescate dista due chilometri da Lecco e basterebbe allungare un poco il percorso della linea che già fanno per soddisfare anche le nostre esigenze. In più ho avuto modo di visitare recentemente la loro azienda e i loro autobus sono grandi, ben tenuti e molto accoglienti. E sono sicuro che con loro tutti i nostri studenti arriverebbero a scuola in perfetto orario e magari pagando anche meno di abbonamento“.