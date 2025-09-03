Cai Lecco. La manutenzione dei sentieri ricomincia dall’antica mulattiera “degli stracchini”

Ecco il calendario autunnale degli interventi
“Partecipa ai prossimi appuntamenti e prenditi cura dei nostri sentieri”
LECCO – Riprendono gli appuntamenti autunnali con la commissione sentieri del Cai Lecco. Dopo i preziosi interventi svolti nei mesi scorsi, continua il lavoro di manutenzione e valorizzazione delle rete escursionistica che circonda la città di Lecco su sentieri e mulattiere più o meno conosciuti.
Ecco il calendario:
- 27 settembre: antica mulattiera Boazzo-Erna, detta degli “stracchini” (Sentiero N.551). Un antico tracciato dimenticato che rischia di andare perso per sempre. Tutti i dettagli nelle prossime settimane sulle pagine social del Cai Lecco.
- 18 ottobre: Costa Adorna – Val Calolden (N.550)
- 15 novembre: Sentiero Rotary (N.920) nel tratto da Neguggio in direzione di Camposecco.
L’attività è aperta ai soli soci Cai previa registrazione.
Per approfondire e scoprire come aderire alle attività di pulizia e manutenzione CLICCA QUI o scrivi a sentieri@cai.lecco.it.