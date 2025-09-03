Cai Lecco. La manutenzione dei sentieri ricomincia dall’antica mulattiera “degli stracchini”

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuto

Ecco il calendario autunnale degli interventi

“Partecipa ai prossimi appuntamenti e prenditi cura dei nostri sentieri”

LECCO – Riprendono gli appuntamenti autunnali con la commissione sentieri del Cai Lecco. Dopo i preziosi interventi svolti nei mesi scorsi, continua il lavoro di manutenzione e valorizzazione delle rete escursionistica che circonda la città di Lecco su sentieri e mulattiere più o meno conosciuti.

Ecco il calendario:

  • 27 settembre: antica mulattiera Boazzo-Erna, detta degli “stracchini” (Sentiero N.551). Un antico tracciato dimenticato che rischia di andare perso per sempre. Tutti i dettagli nelle prossime settimane sulle pagine social del Cai Lecco.
  • 18 ottobre: Costa Adorna – Val Calolden (N.550)
  • 15 novembre: Sentiero Rotary (N.920) nel tratto da Neguggio in direzione di Camposecco.

L’attività è aperta ai soli soci Cai previa registrazione.

Per approfondire e scoprire come aderire alle attività di pulizia e manutenzione CLICCA QUI o scrivi a sentieri@cai.lecco.it.