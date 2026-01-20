Cai sottosezione Strada Storta, 60 anni di passione per la montagna

Nata come Unione Escursionisti Strada Storta, la Sottosezione del Cai Lecco conta oltre 600

L’anno dei festeggiamenti il 23 gennaio con l’alpinista Francois Cazzanelli

LECCO – Sessant’anni fa, un gruppo di amici escursionisti di Acquate decise di fondare un sodalizio che oggi è noto come Sottosezione Strada Storta del CAI Lecco. Il nome, curioso e un po’ provocatorio, nacque dal fatto che i fondatori tornavano spesso dalle loro escursioni piuttosto allegri, “su una strada storta” secondo chi li osservava.

La società U.E.S.S – Unione Escursionisti Strada Storta vide il suo primo presidente in Alfredo Corti e nel 1966 circa 50 soci si unirono ufficialmente alla Sezione di Lecco del Cai, mantenendo il nome storico. Da allora, il gruppo è cresciuto costantemente, superando i 400 soci negli Anni ’90 e raggiungendo nel 2025 quota 633 aderenti.

Oggi la sottosezione non si limita più all’escursionismo: include sci di fondo, ski-roll, scialpinismo e grandi spedizioni sulle principali cime italiane e internazionali, dal Monte Bianco al Monte Paine in Argentina, dal Monte Pisco in Perù al Monte Lenin in Russia. Tra le attività più amate restano il tradizionale raduno estivo al Monte Suretta e il campeggio estivo che riunisce soci, amici e famiglie in luoghi incantevoli.

L’anno dei festeggiamenti per i 60 anni della Strada Storta si apre il 23 gennaio 2026, alle ore 20.45, con un ospite speciale presso l’Auditorium della Camera di Commercio in via Tonale 30. Ospite dell’evento sarà l’alpinista Francois Cazzanelli, che guiderà il pubblico in un viaggio tra coraggio e bellezza sulle vette del mondo.

Il gruppo continua a rinnovarsi, coinvolgendo giovani e veterani, confermando la vitalità e la passione che da sempre contraddistinguono i “maglioni rossi” di Acquate.