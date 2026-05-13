Cai Strada Storta, per i 60 anni una giornata di festa alla palestra di arrampicata

Domenica 24 maggio una giornata aperta alla cittadinanza tra arrampicata, musica, fotografie storiche e momenti conviviali

In programma anche attività sulle pareti attrezzate con istruttori, pranzo a buffet e il discorso del presidente

LECCO – Continuano le iniziative per celebrare il 60° anniversario del CAI Strada Storta. Domenica 24 maggio il gruppo lecchese organizzerà una giornata di festa aperta alla cittadinanza nella palestra dei Ragni di Lecco, in via Carlo Mauri.

L’evento prenderà il via alle 10 e sarà dedicato ai sessant’anni di attività dell’associazione, tra momenti conviviali, ricordi e iniziative pensate per coinvolgere soci, famiglie e appassionati di montagna.

Nel corso della giornata sarà possibile provare l’arrampicata sulle pareti attrezzate della palestra, con la presenza di istruttori, in due fasce orarie: dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 16. L’attività sarà aperta anche ai bambini a partire dai quattro anni.

Alle 12 è previsto il discorso del presidente, seguito dal pranzo a buffet delle 12.30, mentre nel pomeriggio, alle 16, la giornata si concluderà con un brindisi e i saluti finali.

Per l’occasione saranno inoltre esposte fotografie storiche e recenti dedicate alla storia del gruppo e alle attività svolte nel corso degli anni.

L’iniziativa rientra nel programma di celebrazioni promosso dal CAI Strada Storta per il sessantesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione. La partecipazione sarà gratuita.