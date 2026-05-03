Cai Strada Storta propone la salita al Monte Legnone: domenica 10 maggio escursione per esperti

Itinerario di circa 11 km con 1110 metri di dislivello, tra boschi, creste e tratti attrezzati

Richiesta attrezzatura da media montagna, con bastoncini e ramponi o ramponcini; iscrizione obbligatoria

LECCO – Un’escursione al Monte Legnone, la cima più alta della provincia di Lecco, è in programma per domenica 10 maggio, organizzata da Cai Strada Storta. L’iniziativa prevede una giornata in montagna lungo un itinerario impegnativo, con un percorso di circa 11 chilometri e un dislivello positivo di circa 1110 metri.

Il ritrovo è fissato alle 7.15 al parcheggio del Penny Market di via dei Martiri di Nassiriya a Lecco, con spostamento con mezzi propri fino a Tremenico e successivamente al rifugio Roccoli di Lorla, punto di partenza dell’escursione a quota 1460 metri.

Il percorso si sviluppa inizialmente nel bosco per poi salire lungo il versante sud-ovest, attraversando le baite di Zocca della Nebbia, Piazza d’Arogno e Piazza di Sopra, dove la salita diventa più ripida fino a raggiungere la Porta dei Merli a 2124 metri. Da qui, un traverso attrezzato conduce al bivacco Silvestri – Ca’ de Legn, da cui prende avvio la parte finale verso la vetta.

L’ultimo tratto si sviluppa lungo la cresta ovest/sud-ovest, con brevi passaggi attrezzati tra erba e roccette e un punto più roccioso che precede una cresta più ampia. L’ascesa si conclude con le ultime roccette, attrezzate con corda e pioli, fino a raggiungere la cima del Monte Legnone a 2609 metri. La discesa avverrà lungo lo stesso itinerario.

L’escursione è classificata di difficoltà EE (escursionisti esperti) e richiede una durata complessiva di circa 6 ore e mezza – 7 ore. È richiesta la normale dotazione da media montagna, con l’utilizzo di bastoncini da trekking e ramponi o ramponcini, oltre al pranzo al sacco.

Dalla vetta, una delle più panoramiche della zona, è possibile godere di una vista sul Lago di Como, sulla Valtellina e sull’arco alpino.

La partecipazione è su iscrizione obbligatoria entro venerdì 8 maggio, inviando una email all’indirizzo info@stradastorta.it.