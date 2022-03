Le nuove candidature potranno essere presentate anche la sera stessa

Potranno votare tutti i soci maggiorenni in regola col tesseramento

LECCO – Venerdì 18 marzo alle ore 21 è in programma la consueta assemblea annuale dei soci, finalmente in presenza, presso il salone dell’oratorio di Acquate (via Renzo, 7). Quest’anno scade il mandato del Consiglio direttivo, pertanto è tempo di elezioni per il rinnovo.

Il diritto di voto spetta ai soci maggiorenni della sottosezione in regola con il tesseramento. Il voto potrà essere espresso solamente di persona oppure delegando un socio di fiducia. Ogni socio presente potrà avere al massimo una delega. Per candidarsi è necessario essere soci Cai da almeno due anni, le nuove candidature potranno essere presentate anche la sera stessa.