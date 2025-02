Cai Strada Storta verso l’elezione del nuovo consiglio direttivo

Assemblea venerdì 21 febbraio alle 21, presso la sala del centro parrocchiale di Acquate

“Momento fondamentale per il futuro dell’associazione, voglio sottolineare l’importanza della partecipazione attiva”

LECCO – Assemblea elettiva per la Strada Storta, sottosezione del Cai Lecco, che si terrà venerdì 21 febbraio alle 21, presso la sala del centro parrocchiale di Acquate. Durante l’assemblea verrà rinnovato il Consiglio Direttivo che ha il compito di guidare e orientare l’associazione, progettando e realizzando iniziative che possano arricchire la vita sociale e culturale di tutti i soci.

“Questa assemblea rappresenta un momento fondamentale per il futuro della nostra realtà, un’opportunità per tutti noi di confrontarci e di prendere decisioni importanti che influenzeranno la vita del nostro gruppo nel prossimo triennio – ha scritto il presidente Roberto Rigamonti nella sua lettera ai soci -. Voglio sottolineare l’importanza della vostra partecipazione attiva, non solo come membri presenti, ma anche come possibili candidati per il Consiglio Direttivo. Questo è un momento cruciale per la nostra sezione, e per garantire il suo sviluppo continuo e il suo successo è necessario il contributo di persone motivate, competenti e desiderose di lavorare insieme per il bene della nostra comunità alpina”.

“Se hai a cuore il futuro del nostro club, se condividi l’amore per la montagna e la passione per il nostro territorio, ti invito caldamente a prendere in considerazione la possibilità di candidarti. Ogni contributo è prezioso, e ogni voce è importante per rafforzare la nostra realtà. Non solo avrai la possibilità di essere protagonista dello sviluppo, ma anche di collaborare con altre persone appassionate che condividono i tuoi stessi ideali e la tua visione”.

L’invito rivolto a tutti i soci è di partecipare numerosi, con la consapevolezza che la forza della Strada Storta dipende dalla capacità di lavorare insieme, di crescere e di affrontare insieme le sfide future. L’accesso alla votazione sarà possibile solo ai soci con bollino 2025 in regola.