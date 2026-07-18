Calcio Lecco: primo allenamento aperto ai tifosi, domani il ritiro in Trentino

Oltre cento tifosi a seguire il primo allenamento aperto della stagione al Rigamonti-Ceppi

Domani, 19 luglio, la partenza per Pergine Valsugana

LECCO – Primo allenamento aperto della stagione 2026/27 per la Calcio Lecco guidato da mister Federico Valente e il suo staff, a cui si aggiunge il nuovo match analyst Giacomo Favero in sostituzione di William Luzi.

Presenti oggi per il momento 32 calciatori, includendo gli ultimi arrivi Vettorel e Litti, ma potrebbero arrivare presto nuovi innesti soprattutto in difesa.

L’allenamento odierno, seguito da oltre cento tifosi, è iniziato alle 10: una prima parte di riscaldamento muscolare e lavoro atletico prima senza e poi con la palla. Poi partitella con possesso palla e partitella a metà campo e gruppi separati per gli allunghi. Domani, 19 luglio, la squadra bluceleste partirà per il Trentino dove svolgerà dieci giorni di ritiro e giocherà due amichevoli già schedulate. Poi il ritorno a Lecco e l’amichevole del 5 agosto contro l’Inter U23.

Al termine della sessione ha parlato mister Valente rilasciando le prime dichiarazioni su campo, rosa e obiettivi stagionali: “Questo nuovo terreno è il top. Sono contento non solo io ma anche i ragazzi. Non ci sono più scuse, la palla dovrà viaggiare veloce”.

Il tecnico chiarisce anche le voci di mercato che lo hanno riguardato dopo Catania-Lecco: “I rumors che c’erano è perché ognuno di noi è molto ambizioso per fare degli step importanti. Mai ho detto di voler lasciare la Calcio Lecco ha tutti i costi anzi, mi trovo benissimo con la società e tutto l’ambiente. Abbiamo già lavorato con il nuovo direttore sportivo dietro le quinte per costruire la nuova squadra”.

Sul calciomercato: “Al momento abbiamo pochi difensori in rosa. Stiamo valutando chi potrebbe entrare a far parte del gruppo anche a livello di personalità e leadership. I nuovi ancora non sono del tutto abituati a questa intensità ma ci arriveranno. Tutti hanno grande voglia di giocare e dimostrare il proprio valore. Su Tanco? Lui è molto importante per la squadra, i procuratori stanno parlando con il direttore sportivo e con me, vedremo”.

L’obiettivo stagionale di Valente coincide con quello accennato dal presidente Aliberti in conferenza stampa: “L’obiettivo è quello di arrivare tra le prime 5 del girone. Sono molto fiducioso di quello che la squadra può fare”.