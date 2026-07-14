Calcio Lecco. Sabato 18 luglio allenamento a porte aperte

La società apre le porte del Rigamonti-Ceppi ai sostenitori per l’allenamento di sabato mattina
Ingresso gratuito dal cancello della Tribuna. Tutti gli altri settori resteranno chiusi
LECCO – I tifosi blucelesti potranno assistere da vicino al lavoro della Prima Squadra. La Calcio Lecco 1912 ha infatti comunicato che la seduta di allenamento mattutina di sabato 18 luglio, in programma allo stadio Rigamonti-Ceppi, si svolgerà a porte aperte.
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