Calcio Lecco. Sabato 18 luglio allenamento a porte aperte

L’accesso sarà consentito esclusivamente nel settore Tribuna, mentre tutti gli altri settori dell’impianto resteranno chiusi e non accessibili al pubblico.

I cancelli della Tribuna saranno aperti a partire dalle 9.45 e l’ingresso sarà libero. I tifosi potranno assistere all’intera seduta, con le porte che resteranno aperte fino al termine dell’allenamento.