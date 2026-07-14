Calcio Lecco. Sabato 18 luglio allenamento a porte aperte

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La società apre le porte del Rigamonti-Ceppi ai sostenitori per l’allenamento di sabato mattina

Ingresso gratuito dal cancello della Tribuna. Tutti gli altri settori resteranno chiusi

LECCO – I tifosi blucelesti potranno assistere da vicino al lavoro della Prima Squadra. La Calcio Lecco 1912 ha infatti comunicato che la seduta di allenamento mattutina di sabato 18 luglio, in programma allo stadio Rigamonti-Ceppi, si svolgerà a porte aperte.

L’accesso sarà consentito esclusivamente nel settore Tribuna, mentre tutti gli altri settori dell’impianto resteranno chiusi e non accessibili al pubblico.

I cancelli della Tribuna saranno aperti a partire dalle 9.45 e l’ingresso sarà libero. I tifosi potranno assistere all’intera seduta, con le porte che resteranno aperte fino al termine dell’allenamento.

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