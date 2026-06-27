Caldo estremo. Ozono alle stelle anche nel Lecchese: superata la soglia di allerta

Lecco tra le città lombarde con i valori più elevati: raggiunti 186 microgrammi per metro cubo

Legambiente: “Ridurre traffico, emissioni industriali e allevamenti intensivi”

LECCO – Non è soltanto il grande caldo a mettere sotto pressione il territorio lecchese. Sotto la persistente cupola anticiclonica che da giorni staziona sul Nord Italia cresce anche la concentrazione di ozono, uno degli inquinanti più pericolosi per la salute respiratoria durante i mesi estivi. Una situazione che interessa non solo la Pianura Padana, ma anche la fascia pedemontana, dove rientra anche il territorio di Lecco.

Secondo quanto evidenziato da Legambiente Lombardia, le masse d’aria calda sospingono gli inquinanti verso la catena alpina, favorendo la formazione dell’ozono. Questo gas si genera quando la luce solare, particolarmente intensa in estate, attiva reazioni chimiche a partire da sostanze naturalmente presenti nell’atmosfera, come il metano e i composti organici rilasciati dalla vegetazione.

Le concentrazioni particolarmente elevate registrate in Pianura Padana sono però strettamente collegate anche alla presenza dei cosiddetti gas precursori dell’ozono, prodotti principalmente dal traffico veicolare – soprattutto attraverso gli ossidi di azoto (NOx) –, dalle attività industriali con emissioni di solventi organici volatili (COV) e dal settore agricolo, in particolare dal metano prodotto dagli allevamenti intensivi e, in questo periodo dell’anno, anche dalle risaie.

«Se vogliamo contrastare i picchi estivi di ozono dobbiamo concentrare gli sforzi di disinquinamento nei settori che producono i gas precursori dell’ozono», spiega Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. «Occorre limitare fortemente il traffico motorizzato, specialmente quello a propulsione diesel, impegnare il settore industriale a ridurre l’uso di solventi organici e ridurre il peso insostenibile dei troppi allevamenti intensivi presenti in Lombardia».

I dati delle centraline di ARPA Lombardia confermano un quadro preoccupante. Da oltre dieci giorni, infatti, la media dell’ozono misurata nelle otto ore di massimo picco giornaliero supera praticamente in tutte le stazioni regionali il valore raccomandato per la tutela della salute, fissato a 120 microgrammi per metro cubo.

Sebbene l’estate sia appena iniziata, è già certo il superamento del limite di 25 giornate previsto dalla normativa europea. La situazione più critica riguarda l’alta pianura lombarda e l’area di Malpensa, dove vengono registrati continui superamenti della soglia di 180 microgrammi per metro cubo, livello oltre il quale le autorità sono tenute a informare la popolazione sui comportamenti da adottare per limitare gli effetti dell’inquinamento.

Anche Lecco figura tra le località con i valori più elevati. Nella giornata di ieri la centralina ha registrato un picco di 186 microgrammi per metro cubo, superando la soglia di informazione e collocandosi tra i dati peggiori della Lombardia. Peggio hanno fatto soltanto Ferno (225 microgrammi/m³), Varese (215) e Monza (198), mentre valori molto simili sono stati registrati a Brescia e Como (185) e Bergamo (183).

Livelli che gli esperti definiscono decisamente malsani e che rappresentano un ulteriore motivo di attenzione, soprattutto per bambini, anziani, persone affette da patologie respiratorie e soggetti più fragili.

Per questo motivo Legambiente e gli esperti invitano la popolazione a limitare le attività fisiche intense durante le ore in cui la concentrazione di ozono raggiunge i livelli più elevati, vale a dire dal primo pomeriggio fino a notte fonda, periodo nel quale il caldo e l’inquinamento si sommano, aumentando i rischi per la salute.