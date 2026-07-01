Caldo record nel Lecchese, Coldiretti: “Più verde urbano e meno consumo di suolo contro afa e isole di calore”

L’appello di Coldiretti Como Lecco durante l’ondata di caldo

Secondo l’associazione alberi e aree verdi possono ridurre le temperature fino a 3,5 gradi

LECCO – Le temperature elevate che in questi giorni stanno interessando anche il Lecchese riportano al centro il tema del verde urbano e della tutela del suolo agricolo. Per contrastare gli effetti dell’afa e delle isole di calore, Coldiretti Como Lecco rilancia la necessità di investire nella forestazione urbana e di preservare le aree agricole che circondano i centri abitati, considerate un elemento strategico per rendere le città più vivibili e resilienti.

L’associazione richiama un’analisi elaborata su dati del Cnr, secondo la quale alberi e prati costituiscono un efficace sistema naturale di raffrescamento. Grazie all’ombra e al processo di evapotraspirazione, la vegetazione è infatti in grado di ridurre la temperatura fino a 3,5 gradi, con effetti positivi anche sui consumi energetici delle abitazioni, che possono beneficiare di un risparmio compreso tra 80 e 200 euro all’anno.

“Nelle nostre province il verde non è soltanto un elemento paesaggistico, ma una vera infrastruttura ambientale», sottolineano il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi e il direttore Luciano Salvadori. “Difendere parchi, alberi e aree agricole che circondano i centri abitati significa contrastare concretamente gli effetti del caldo estremo, migliorare la qualità della vita e preservare un patrimonio che svolge una funzione essenziale per tutta la collettività”.

Un ruolo fondamentale è attribuito anche all’agricoltura periurbana, sempre più importante in un territorio caratterizzato da una forte urbanizzazione. Campi coltivati e prati contribuiscono infatti a limitare il fenomeno delle isole di calore, mentre le superfici artificiali possono raggiungere temperature fino a 70 gradi, accentuando il disagio durante le ondate di caldo.

Per Coldiretti la salvaguardia del suolo agricolo rappresenta quindi una priorità anche alla luce dei cambiamenti climatici. “Ogni ettaro agricolo preservato attorno alle città rappresenta un investimento sulla resilienza del territorio”, evidenzia Trezzi. “Per questo è fondamentale contenere il consumo di suolo e rafforzare le politiche di forestazione urbana, integrandole con la tutela delle campagne che costituiscono una fascia verde indispensabile tra i centri abitati e le aree naturali”.

I benefici del verde non si limitano alla mitigazione delle temperature. Una pianta adulta può assorbire fino a 250 grammi di polveri sottili all’anno, mentre un ettaro di vegetazione è in grado di sottrarre fino a 20 tonnellate di anidride carbonica. Inoltre, secondo il Cnr, ogni euro investito nel verde può generare fino a tre euro di benefici ecosistemici.

“Le province di Como e Lecco hanno la fortuna di poter contare su un patrimonio agricolo e naturale di grande valore, che va considerato una risorsa strategica anche per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico”, conclude Trezzi. “Investire nel verde urbano e tutelare le aree agricole significa costruire città più vivibili, più salubri e più resilienti, a beneficio delle comunità e delle future generazioni”.