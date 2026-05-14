Calendario scolastico 2026/2027. In Lombardia si inizia il 14 settembre, ecco tutte le festività

Le lezioni terminano l’8 giugno 2027
Nuova festività il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, ma cade in domenica
LECCO – Si conferma, per l’anno scolastico 2026/2027, il Calendario Scolastico Regionale di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012.
L’avvio delle lezioni è il 7 settembre 2026 per le Scuole dell’infanzia e il 14 settembre 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato.
Le lezioni terminano l’8 giugno 2027 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia.
Questi i periodi di festività stabiliti dalla normativa nazionale e i tradizionali periodi di vacanza:
- tutte le domeniche;
- 4 ottobre – San Francesco d’Assisi;
- 1° novembre – festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre – Santo Stefano;
- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- Lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile – Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio – Festa del Lavoro;
- 2 giugno – Festa nazionale della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
- Vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
- Vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;
- Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo;
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