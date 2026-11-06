Caleotto, 130 anni di storia dell’acciaio: Officina Badoni gremita per il racconto dell’industria lecchese

Grande partecipazione alla serata promossa da Officina Gerenzone APS, tra fotografie d’epoca, vicende industriali e testimonianze

Il prefetto Paolo Ponta: “Una storia nata dallo spirito di iniziativa dei lecchesi e dalla voglia di lavorare”

LECCO – Centotrent’anni di storia industriale, generazioni di lavoratori e un legame profondo con il territorio. Auditorium gremito all’Officina Badoni di Lecco, dove oggi, giovedì, si è svolto l’incontro “Una storia d’acciaio – 130 anni di Caleotto-Arlenico, dal Gerenzone a Feralpi Group”. Fotografie d’epoca, immagini e filmati hanno accompagnato il pubblico in un viaggio dalle origini della siderurgia lecchese fino alla realtà produttiva attuale.

La serata, promossa da Officina Gerenzone APS in collaborazione con Caleotto, rientra nelle iniziative per il 130esimo anniversario della fondazione della Ferriera del Caleotto, avvenuta nel 1896. Tra settembre e ottobre, le quattro giornate di visite guidate agli stabilimenti avevano già registrato il tutto esaurito, permettendo ai partecipanti di conoscere la storia dell’azienda e osservare il laminatoio in funzione.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali. Il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha sottolineato il valore simbolico dell’Officina Badoni, luogo permeato dalla cultura del lavoro che caratterizza la città. “È un piacere essere qui, perché questa serata si inserisce a pieno titolo nella cultura del lavoro, tipica di questa città”, ha dichiarato. “L’acciaieria Caleotto nasce dalla storia, dallo spirito di iniziativa dei cittadini lecchesi e dalla voglia di lavorare. Oggi il cerchio è chiuso ed è in perfetta armonia con la città”.

A intervenire anche Cinzia Bettega, assessora alla Cultura, che ha richiamato il ruolo delle imprese nella costruzione dell’identità cittadina. “Serate come questa ci permettono di comprendere storie che caratterizzano in maniera inequivocabile la vocazione della nostra città: siamo una città del lavoro”. Guardando alle prospettive dell’azienda, ha aggiunto: “La storia del Caleotto ha un passato, un presente e avrà sicuramente un futuro”.

Tra i presenti anche Alberto Bonaiti, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, e Lorella Cesana, assessora allo Sport, Giovani e Patrimonio.

La ricostruzione storica è stata affidata a Paolo Colombo, presidente di Officina Gerenzone APS, e Francesco D’Alessio dell’Associazione Giuseppe Bovara, che hanno ripercorso le vicende dei due stabilimenti e dei protagonisti del loro sviluppo.

“Parlare di Caleotto significa parlare di Gerenzone”, ha esordito Colombo, ricordando le miniere della Valsassina e le attività metallurgiche sorte lungo il torrente, dove la forza dell’acqua alimentava fucine e officine. Nel 1871, la famiglia Falck, insieme alle famiglie lecchesi Redaelli e Bolis, fondò un laminatoio specializzato nella produzione di vergella, anticipando una nuova fase dello sviluppo siderurgico locale.

Nell’autunno del 1896, 29 industriali lecchesi, tra cui Giacomo Manzoni, Enrico Bonaiti, Francesco Airoldi e Giacomo Gerosa, unirono le proprie forze per fondare la Ferriera del Caleotto, specializzata nella produzione di vergella. Una decisione significativa in un territorio caratterizzato da imprese tradizionalmente abituate a operare in autonomia.

Su questo aspetto si è soffermato D’Alessio, evidenziando come la collaborazione fosse nata dalla necessità di affrontare le nuove condizioni del mercato. Particolare attenzione è stata dedicata a Giacomo Manzoni, esponente di una famiglia di imprenditori del ferro, tra i principali promotori dell’iniziativa e successivamente direttore dello stabilimento. Non mancarono le difficoltà: dopo appena tre anni dalla fondazione, il Caleotto arrivò a rischiare la chiusura.

Il racconto è proseguito con l’Arlenico, antica località lungo il Gerenzone il cui nome, come osservato da Colombo, ha progressivamente perso riconoscibilità. Qui, nel 1824, Giuseppe Badoni acquistò alcune fucine, mentre nel 1902 nacque il Laminatoio di Arlenico.

Nel 1908, al Caleotto venne realizzata un’acciaieria che affiancò il laminatoio, dando vita alla società “Acciaieria e Ferriera del Caleotto”. I due stabilimenti svilupparono produzioni differenti: il Caleotto si concentrò sulla vergella e sui lingotti destinati alla laminazione e alla forgia, mentre l’Arlenico si specializzò nei ferri tondi, nei profilati, nelle catene, nelle ancore e nelle lavorazioni meccaniche.

Le due aziende arrivarono alla fusione nel 1946 e, nel corso della loro storia, i rispettivi stabilimenti giunsero a impiegare complessivamente circa 2.000 lavoratori, coinvolgendo intere generazioni di famiglie lecchesi.

Il focus della serata è poi passato alla realtà industriale di oggi, con gli interventi di Giovanni Pasini, presidente di Caleotto Spa, e Nicola Bolognani, responsabile dello stabilimento: un’occasione per rivolgere lo sguardo al presente e alle prospettive di un’azienda che, attraverso Feralpi Group, prosegue una tradizione produttiva iniziata 130 anni fa.

Nel suo intervento, Pasini ha richiamato le origini della propria famiglia nel bresciano, individuando un punto di contatto con la storia industriale lecchese. “Siamo come una delle tante famiglie che c’erano lungo il Gerenzone, ma nel nostro caso il fiume si chiama Brenta”, ha raccontato, ricordando le officine che un tempo sfruttavano l’energia idraulica per produrre attrezzi agricoli, tra cui quella appartenuta al nonno. “La cultura del lavoro è la cultura fondante della società”, ha sottolineato.

Un richiamo alle radici che ha riportato al centro il significato dell’anniversario: la storia del Caleotto non è soltanto quella dei suoi impianti, ma anche delle persone che vi hanno lavorato e delle trasformazioni che hanno accompagnato la città. Dalle prime attività lungo il Gerenzone alla realtà industriale attuale, la serata all’Officina Badoni ha restituito il percorso di un’azienda che continua a rappresentare una parte importante del patrimonio produttivo e identitario lecchese.