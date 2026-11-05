Cambio armadio alla Casa sul Pozzo, 200 famiglie scelgono il baratto: “Non buttiamo via niente”

L’edizione autunno-inverno ha coinvolto anche 27 future mamme con i buoni gratuiti e 50 persone allo svuota armadio

“Un’iniziativa di sostenibilità e solidarietà”

LECCO – 200 famiglie coinvolte, 27 buoni neo-mamma distribuiti e 28 scatole preparate per le famiglie in difficoltà. Sono alcuni dei numeri dell’edizione autunno-inverno del Cambio armadio, l’iniziativa della Casa sul Pozzo di Lecco che promuove il baratto, il riuso e la solidarietà attraverso lo scambio di vestiti e accessori per bambini da 0 a 12 anni.



L’appuntamento si è svolto in due momenti: il 24 e 25 ottobre, quando le famiglie (dopo essersi prenotate) hanno portato gli abiti e le attrezzature da mettere a disposizione, e il 31 ottobre, dedicato al ritiro della merce. A questi si aggiungono le 50 persone che hanno partecipato allo svuota armadio con offerta libera domenica 1° novembre, l’occasione per dare una seconda vita ai capi rimasti.

“Il Cambio armadio è molto più di uno scambio di vestiti. Dietro c’è un lavoro importante di recupero e redistribuzione, che permette di aiutare tante persone e di non sprecare nulla”, racconta Monica Rigamonti, una delle mamme del gruppo che anima l’iniziativa.

Dalle famiglie in difficoltà alle associazioni del territorio

Il cuore del progetto non è soltanto il baratto tra le famiglie partecipanti. Una parte significativa degli abiti raccolti viene infatti destinata a chi attraversa un momento di difficoltà economica. In questa edizione sono state preparate 28 scatole per famiglie che necessitano di un sostegno concreto. Altre 15 scatole sono state destinate ad associazioni del territorio che si occupano di persone e nuclei familiari fragili, tra cui il Centro di aiuto alla vita (Cav) e il Centro per le famiglie.

C’è poi un’ulteriore rete di solidarietà che supera i confini locali. Il materiale che rimane viene infatti inviato a realtà e volontari impegnati in Malawi, Togo e Ucraina. “Ci mandano anche dei video per mostrarci come viene utilizzato quello che spediamo. Abbiamo la certezza che il materiale arrivi a destinazione e venga effettivamente impiegato per i progetti”, spiega Rigamonti. L’obiettivo è non sprecare nulla: “Non ci avanza niente, non buttiamo via niente. Tutto viene riutilizzato”.

Vent’anni di baratto e attenzione all’ambiente

Il Cambio armadio è nato intorno al 2010 e, nel corso degli anni, ha visto cambiare anche il profilo delle famiglie partecipanti. “All’inizio venivano soprattutto persone straniere, mentre oggi sono tante le famiglie italiane che hanno abbracciato l’idea del baratto, del riciclo e della possibilità di mettere a disposizione degli altri ciò che non serve più”, racconta Monica.

I numeri sono cresciuti anche nell’ultima edizione, con circa 20 famiglie in più rispetto al passato. Un risultato significativo per un’iniziativa che si svolge due volte l’anno, in primavera e in autunno, e che deve fare i conti con un limite concreto: lo spazio disponibile. “Purtroppo non possiamo accogliere più di 200 famiglie perché non abbiamo abbastanza spazio. Ci piacerebbe poter coinvolgere ancora più persone, ma dobbiamo fare i conti con le dimensioni degli ambienti a disposizione”.

Non è mai stata quantificata con precisione la quantità complessiva di vestiti che passa attraverso il Cambio armadio. Ma basta pensare a ciò che 200 famiglie potrebbero altrimenti scartare e a quello che riescono a recuperare gratuitamente per comprendere il valore anche ambientale dell’iniziativa.

Sessanta volontarie e i ragazzi del progetto Crossing

Dietro ai due weekend di apertura c’è un lavoro ‘sommerso’ ma fondamentale. Circa un mese prima dell’appuntamento, iniziano le attività di preparazione e organizzazione. Le prenotazioni vengono aperte due o tre settimane prima delle giornate di ritiro ma, spiega Monica, le volontarie del Cambio Armadio raccolgono materiale durante tutto l’anno.

A rendere possibile tutto questo è una rete di persone che mette a disposizione tempo ed energie. E’ proprio gruppo delle “mamme del Cambio armadio” che conta circa 30 volontarie, affiancate da un altro nutrito gruppo di aiutanti, di cui una dozzina sono attive durante la settimana prima dell’iniziativa per sistemare e organizzare i tavoli. A dare una mano durante ogni edizione ci sono anche una ventina di ragazzi del progetto Crossing della Casa sul Pozzo, oltre a Luciano e Italo, che si occupano del trasporto della merce. “Il lavoro che c’è dietro è davvero tanto e non si limita ai giorni in cui le famiglie vengono a portare o ritirare i vestiti. È un impegno che dura tutto l’anno e coinvolge tante persone, tra cui Padre Angelo Cupini che da anni ci ospita con entusiasmo e supporto”, sottolinea Rigamonti.

Un impegno collettivo che, edizione dopo edizione, continua a trasformare abiti che non servono più in una risorsa per gli altri. Perché al Cambio armadio il valore di un vestito non si esaurisce quando smette di essere indossato da una famiglia: può diventare un aiuto concreto per qualcun altro, evitando allo stesso tempo che finisca tra i rifiuti.