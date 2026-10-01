Camminata Manzoniana 2026: una 53^ edizione tra cultura, solidarietà e natura

Appuntamento domenica 11 ottobre dalle ore 8 nel piazzale del Centro “Meridiana” di Lecco

Come da tradizione lungo il percorso saranno dislocate 12 scene sui Promessi Sposi

LECCO – Domenica 11 ottobre 2026 torna la Camminata Manzoniana, giunta alla sua 53^ edizione. La concomitanza con la partita Lecco-Brescia del 4 ottobre l’ha fatta slittare all’ultimo di una settimana. Poco male. Fascino, richiamo turistico e locale rimangono intatti. Un appuntamento che da oltre mezzo secolo unisce il territorio di Lecco alla grande letteratura de I Promessi Sposi. La partenza è fissata dalle ore 8.30 alle ore 9.30 dal piazzale del Centro “Meridiana” di Lecco, con raduno dei partecipanti dalle 8. alle 9.15.

Salvatore Cappello, presidente di LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni, è particolarmente orgoglioso di questa nuova edizione: “Quest’anno la Camminata Manzoniana che si svolge l’11 ottobre, data che coincide con i 135 anni dell’anniversario del monumento dedicato ad Alessandro Manzoni (era stato costruito esattamente l’11 ottobre 1891). Mai data può essere più significativa per una camminata come la nostra che unisce divertimento, sport all’aperto e cultura. Una novità della 53^ edizione è poi la partecipazione dell’associazione Laorca Lab insieme agli attori di Ilfiloteatro che arricchiscono la manifestazione con i loro ‘quadri’ recitati tra i luoghi manzoniani”.

Franco Piloni, presidente del IlfiloTeatro, spiega nel dettaglio le piccole rappresentazioni sceniche che rendono unica in Italia questa camminata: “Sul percorso degli 11 chilometri saranno dislocate 12 scene sui Promessi Sposi. Sono coinvolte circa ottanta persone, la realizzazione e la regia è dell’associazione IlfiloTeatro che ha coinvolto, oltre ai suoi allievi dei corsi di teatro e a volontari, diverse compagnie e gruppi del territorio: la Compagnia Sciarada, la Compagnia del domani, gli Architetti delle parole, Namastė, Tramm, e per la prima volta Laorca Lab”.

Renato Milani, presidente provinciale di Telethon, sottolinea il valore solidale della manifestazione: “Camminare insieme a favore di Fondazione Telethon significa questo: dare gambe e fiato alla ricerca scientifica, offrendo una reale prospettiva di cura a chi ne ha più bisogno. È la dimostrazione più alta di come la cultura del territorio e il valore della vita possano fondersi in una marcia che genera speranza a ogni chilometro. Grazie a LTM Lecchese Turismo Manifestazioni per aver ancora una volta sposato i temi fondamentali di Fondazione Telethon. Un grazie sincero al Comune di Lecco, alla Regione Lombardia e agli sponsor che hanno reso possibile quello che sarà sicuramente un ennesimo successo di pubblico che andrà ancora una volta sulle tracce del Manzoni”.

Nel 2026 ricorrono inoltre i 35 anni di storia del Coordinamento Provinciale di Fondazione Telethon a Lecco: i passi che attraversano i luoghi storici de I Promessi Sposi non rievocano solo una grande letteratura, ma diventano un cammino vivo di solidarietà e speranza.

E l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega non ha dubbi: “La Camminata manzoniana è un appuntamento imperdibile che ogni anno rinnova il legame tra Lecco, Alessandro Manzoni e I Promessi Sposi, valorizzando i luoghi che hanno ispirato l’opera. Sosteniamo con piacere e ringraziamo Ltm per l’organizzazione di questa ormai storica iniziativa, che ci ricorda quanto la cultura possa essere anche un’occasione di incontro e di condivisione. La partecipazione sempre più numerosa dei cittadini contribuisce infatti a valorizzare la nostra identità culturale, mantenendo viva l’attenzione su I Promessi Sposi”.

I tre percorsi

La manifestazione propone tre itinerari di diversa lunghezza, tutti con partenza e arrivo al piazzale del Centro Commerciale “Meridiana”. Lungo i tracciati si incontrano i 10 Luoghi Manzoniani – Monumento a Manzoni, Ponte Azzone Visconti, Rione Pescarenico, Addio Monti, Castello dell’Innominato, Presunta casa di Lucia ad Acquate, Palazzo di don Rodrigo, Presunta casa di Lucia a Olate, Villa Manzoni e Convento di Pescarenico – e le 12 Scene del Romanzo, nominate dalle lettere A alla N.

A – Quel ramo del lago di Como…

B – Questo matrimonio non s’ha da fare

C – Notte degli imbrogli

D – Addio monti

E – Chiacchiere su Geltrude

F – Lucia va dalla monaca

G – Tra don Gonzalo e Ferrer

H – Renzo e i birri

I – Addio Cecilia

L – don Rodrigo va dall’Innominato

M – Il perdono di Renzo

N – Il matrimonio

Percorso Blu – 5,5 Km (camminata breve)

Itinerario urbano nel cuore di Lecco. Dalla Meridiana si scende verso il centro lungo via Porta, via Dante, via Aspromonte andando in direzione di Pescarenico. Nello storico rione manzoniano ci si dirige verso il Bione e all’altezza di via Buozzi si torna indietro per via Mauri e si ritorna a Pescarenico quindi via Ghislanzoni e ritorno al centro Meridiana. Scene del romanzo interessate: A, B, C e D.

Percorso Arancione – 11 Km (camminata intermedia)

Percorso intermedio che unisce il centro città ai quartieri collinari. Si diparte dalla Meridiana verso il centro, quindi via Aspromonte, lungolago di via Raffaello, via dell’Isola, per approdare al Rione di Pescarenico, e da lì in via Buozzi centro del Bione per poi ritornare verso la Meridiana a Maggianico costeggiando villa Gomes e dirigendosi poi su viale Valsugana, via Tonio da Belledo, Germanedo quindi Acquate, Olate e raggiunto Castello, la discesa verso il centro Meridiana. È il percorso che ospita le 12 scene recitate distribuite lungo il tracciato (lettere A–N).

Percorso Rosso – 20 Km (percorso completo)

Percorso lungo che tocca tutti i luoghi manzoniani della città e della periferia. Dalla Meridiana si snoda verso il centro e il lungolago, per poi spingersi a est verso il centro sportivo del Bione mentre il rientro passa dalla Rocca dell’Innominato, la zona Molini, Barco e Chiuso, Maggianico, Sant’Ambrogio, San Giovanni, Acquate, Olate e il rientro alla Meridiana. Anche su questo percorso si toccheranno tutte e 12 le “stazioni” manzoniane.

Iscrizioni, costi e modalità di partecipazione

Tutte le istruzioni per iscriversi alla Camminata Manzoniana 2026:

ONLINE su www.camminatamanzoniana.it/iscrizioni/ – per le iscrizioni online sono escluse dal prezzo le commissioni del servizio.

Sede LTM – Via Tito Speri, 2/4, orario ufficio da lun a ven 9-18.

Centro Meridiana Lecco, casetta in piazzetta – in settimana 15-18.30, sabato e domenica 9-18, dal 19 settembre 2026.

Gazebo LTM piazza Garibaldi – Lecco, ore 9-18, il 3-4 e 10 ottobre.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 4.000 partecipanti. A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara ricco di gadget. I primi 1.000 iscritti hanno ricevuto la t-shirt ufficiale della Camminata Manzoniana in regalo! Tutti gli altri potranno acquistarla a 5,00 euro (solo taglie disponibili).

Orari di ritrovo, partenza e arrivo

I partecipanti dovranno radunarsi dalle ore 8 alle ore 9.15 presso il piazzale del Centro

Commerciale “Meridiana” – Lecco.

La partenza è prevista dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

La manifestazione si concluderà presso il piazzale del Centro Commerciale “Meridiana” non oltre le 13.30.

Per informazioni e aggiornamenti: www.camminatamanzoniana.it – www.ltmlecco.it

337.408820 Alfredo Polvara – responsabile manifestazioni ltm.