Camminata Manzoniana, 50 anni e record di iscritti: in 4 mila al via

La tradizionale camminata organizzata da Ltm è partita questa mattina dalle Meridiane

Tre percorsi di diversa lunghezza sulle tracce del Manzoni, nel 150esimo anniversario della morte

LECCO – 4 mila iscritti, forse qualcuno di più: è record di iscrizioni per la Camminata Manzoniana, la tradizionale manifestazione targata Ltm giunta alla sua 50esima edizione che ha preso il via questa mattina, domenica.

Gremito di persone il piazzale delle Meridiane, punto di partenza della camminata che prevede tre percorsi: quello Rosso da 20 chilometri, quello Giallo da 11 e quello Verde da 5,5 chilometri. Un itinerario sulle tracce del Manzoni che quest’anno si inserisce in un più ampio programma di iniziative per celebrare i 150 anni della morte dello scrittore.

Al via c’erano anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la vicesindaco Simona Piazza: “E’ una domenica fantastica – ha detto il primo cittadino – non c’è modo migliore per ricordare Alessandro Manzoni, con questo bellissimo evento. Vedrete scorci fantastici della nostra città, alcuni rigenerati, nella maniera migliore, camminando. Buona camminata a tutti!”.

“Questa manifestazione festeggia i 50 anni con un finale importante, 4 mila iscrizioni, forse qualcuna di più: grazie, è un bel modo di stare insieme. La Camminata Manzoniana unisce sport, cultura e solidarietà: il ricavato della manifestazione verrà infatti come sempre devoluto a Telethon. Grazie di cuore a Ltm e a tutti gli sponsor che supportano questa manifestazione” ha aggiunto Simona Piazza.

Prima della partenza gli Sbandieratori di Primaluna hanno incantato i presenti con la loro colorata esibizione. Poi la ‘carica dei 4 mila’ ha preso il via lungo il percorso che si snoda tra i celebri luoghi manzoniani, ‘animato’ dalle rappresentazioni ispirate alle scene più evocative de I Promessi Sposi a cura degli attori dell’associazione Il FiloTeatro.

Un altro grande successo per questa storica camminata, premiato dal bel tempo e dall’entusiasmo dei numerosissimi partecipanti.

GALLERIA FOTOGRAFICA