3000 al via, al centro commerciale Meridiane, per scoprire i luoghi manzoniani

L’assessore Piazza: “Occasione per visitare Lecco e fare del bene”

LECCO – Un salto indietro, nella storia, così come l’ha scritta Manzoni nelle pagine dei Promessi Sposi. Ma anche solidarietà e sport per le 3000 persone al via della Camminata Manzoniana, alle 8.30 di questa mattina. E’ la 46esima edizione di un evento che è ormai tradizione consolidata nel lecchese, targato LTM Lecco.

Alla partenza, fissata come da tradizione al Centro Commerciale Le Meridiane, c’era anche l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza che ha dato il via alla manifestazione: “Sono contentissima di vedere tanta partecipazione – ha commentato -. La camminata non è solo l’occasione per visitare i luoghi manzoniani e conoscere meglio la nostra città di Lecco, ma anche per fare del bene”. L’intero ricavato, infatti, verrà devoluto a Telethon.

Prima della partenza come ogni anno si sono esibiti gli sbandieratori di Primaluna in uno spettacolo di musica e colori che ha dato a tutti la giusta carica per affrontare la camminata.

Tre i percorsi disponibili, da da 5.5, 11 e 20 chilometri a passo libero fra i luoghi e gli scorci simbolo del romanzo.

Lungo il percorso i partecipanti hanno potuto assistere a scene teatrali ispirate al romanzo manzoniano, a cura degli attori della compagnia Il Filoteatro e degli studenti dell’Istituto Superiore Medardo Rosso.

GALLERIA FOTOGRAFICA