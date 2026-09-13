Camminata Manzoniana. Plastic Free raccoglierà i rifiuti lungo il percorso

Domenica 4 ottobre i volontari raccoglieranno i rifiuti incontrati lungo il percorso. Partenza dalle Meridiane tra le 8.30 e le 9.30

La manifestazione devolverà il ricavato a Telethon. Plastic Free invita i partecipanti a inserire “PLASTICFREE” nel modulo d’iscrizione

LECCO – Anche Plastic Free Lecco e dintorni prenderà parte alla 53ª edizione della Camminata Manzoniana, affiancando alla partecipazione all’evento un’attività di sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica e di raccolta dei rifiuti incontrati lungo il percorso.

La manifestazione, il cui ricavato sarà devoluto a Telethon, è in programma domenica 4 ottobre 2026 a Lecco, con partenza dalle Meridiane tra le 8.30 e le 9.30. Per il gruppo Plastic Free sarà l’occasione per richiamare l’attenzione dei partecipanti sul problema dell’inquinamento da plastica, in particolare quella monouso, e promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.

Durante la Camminata Manzoniana, infatti, i volontari di Plastic Free raccoglieranno i rifiuti che incontreranno lungo il percorso. Un gesto con il quale il gruppo intende legare la partecipazione alla manifestazione alla cura dei luoghi attraversati.

L’attività dell’associazione si sviluppa su tre principali fronti: l’organizzazione di raccolte di rifiuti sul territorio, la sensibilizzazione nelle scuole attraverso incontri e presentazioni rivolti alle diverse fasce d’età e a tutti gli ordini scolastici e la collaborazione con le istituzioni locali per sviluppare progetti finalizzati alla riduzione dell’usa e getta e degli sprechi, incentivando il riuso e promuovendo l’economia circolare.

“Una camminata, tanti passi, un unico grande messaggio: insieme possiamo lasciare un mondo più pulito di come lo abbiamo trovato per i nostri figli”, è il messaggio del gruppo.

Plastic Free rivolge infine un invito a chi prenderà parte alla Camminata: inserire “PLASTICFREE” nel modulo al momento dell’iscrizione. Una modalità scelta per sostenere e far conoscere la realtà associativa e consentire di conteggiare quanti partecipanti avranno deciso di camminare anche per l’ambiente.