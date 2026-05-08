Campagna elettorale a Lecco, Ilaria Cucchi al carcere di Pescarenico: “La comunità fa la differenza”

La visita si inserisce inoltre nel clima della campagna elettorale per le elezioni comunali. Rispondendo alle domande sulla sicurezza in città, la senatrice ha difeso l’operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni. “A Lecco di tutto ci si può lamentare, tranne che non ci sia sicurezza”, ha dichiarato. Cucchi ha inoltre sostenuto che investire su carceri aperte, sul miglioramento delle strutture e su percorsi rieducativi contribuisca a ridurre la recidiva e quindi a rendere più sicure le comunità.

Un passaggio è stato infine dedicato al tema del sovraffollamento carcerario e alla situazione degli istituti penitenziari italiani. Secondo Cucchi il problema rischia di aggravarsi ulteriormente senza un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione e senza un cambio di approccio sulle politiche penali. La senatrice ha quindi criticato il Governo, accusandolo di limitarsi a “slogan” senza affrontare concretamente il tema del sovraffollamento e senza investire in progetti di reinserimento sociale delle persone detenute.