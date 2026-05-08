Campagna elettorale a Lecco, Ilaria Cucchi al carcere di Pescarenico: “La comunità fa la differenza”

La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra in visita alla casa circondariale lecchese insieme a Tino Magni ed Emanuele Manzoni
La visita alla casa circondariale si è svolta all’indomani dell’incontro pubblico “Giustizia che ripara, città per le persone”, promosso da Alleanza Verdi e Sinistra al salone Di Vittorio della CGIL di Lecco nell’ambito della campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Alla serata hanno partecipato anche Bruna Dighera, referente del Tavolo lecchese Giustizia Riparativa, e l’avvocato Stefano Mandelli, candidato di AVS Lecco.
Nel corso della mattinata di oggi Cucchi si è soffermata sulle caratteristiche della struttura lecchese e sul tema del sistema penitenziario. “La casa circondariale di Lecco è l’esempio di come le cose possono funzionare davvero nell’interesse di tutte le figure che fanno parte del mondo delle carceri”, ha dichiarato la senatrice, parlando di un istituto che “sembra un mondo diverso rispetto a molte delle realtà carcerarie che conosco”.
Secondo Cucchi, a fare la differenza sarebbe soprattutto il rapporto con il territorio e il coinvolgimento della comunità locale. “Di fronte al totale disinteresse da parte di chi ci governa, la differenza vera la fa la comunità locale”, ha affermato, sottolineando il ruolo delle associazioni e il sostegno delle istituzioni cittadine.
Nel corso della visita è stato affrontato anche il tema della giustizia riparativa, con riferimento al centro inaugurato a Lecco lo scorso marzo grazie alla collaborazione tra il Comune e il Tavolo lecchese “L’Innominato”. “Prima o poi dovranno uscire e tornare a far parte della nostra società, e come li vogliamo nella nostra società?”, ha osservato Cucchi.