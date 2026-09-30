Canoni idrici, Regione Lombardia trasferisce 12 milioni alle Province

Le risorse provengono dai canoni per l’uso delle acque pubbliche incassati dalla Regione Lombardia nel 2025

Mauro Piazza: “Risorse importanti per sostenere i territori e valorizzare il lavoro delle amministrazioni locali”

LECCO – Regione Lombardia trasferirà 12 milioni di euro alle Province lombarde, destinando agli enti locali una quota dei canoni per l’uso delle acque pubbliche incassati dalla Regione nel 2025. Le risorse saranno erogate entro il 30 novembre 2026.

Il provvedimento, approvato dalla Regione, punta a sostenere le amministrazioni provinciali nella gestione locale, nella manutenzione e nella cura dell’ambiente. A sottolinearne il valore è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

“È un intervento significativo, che sostiene direttamente i territori e valorizza il ruolo delle Province”, dichiara Piazza. “Le risorse derivanti dai canoni idrici rappresentano un contributo concreto per la gestione locale, la manutenzione e la cura dell’ambiente. Con questo provvedimento confermiamo una collaborazione istituzionale che funziona e che produce risultati.”

La distribuzione dei 12 milioni di euro non sarà uniforme, ma avverrà sulla base di criteri pensati per tenere conto delle caratteristiche dei diversi territori. Tra gli elementi considerati ci saranno l’estensione territoriale, la popolazione residente, il numero di pratiche relative alle derivazioni idriche e il valore dei canoni attesi.

L’obiettivo indicato dalla Regione è garantire un criterio di equilibrio nella distribuzione e indirizzare le risorse tenendo conto delle specificità delle singole Province.

Per la Provincia di Sondrio resta confermata la disciplina specifica già prevista dalla normativa regionale.

Il provvedimento sui canoni idrici non esaurisce inoltre gli interventi previsti. Regione Lombardia provvederà infatti con successivi atti alla definizione della quota spettante alle Province relativa ai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. Per questo passaggio è previsto un percorso condiviso con gli enti locali.

“È un segnale di attenzione verso chi opera quotidianamente sul territorio”, conclude Mauro Piazza. “La Regione continua a investire con serietà e visione, mettendo a disposizione risorse che aiutano le amministrazioni locali a programmare interventi utili per le comunità e per la qualità della vita dei cittadini.”

Piazza ha quindi rivolto un ringraziamento all’assessore regionale Massimo Sertori, sottolineandone il sostegno al provvedimento: “Ringrazio l’Assessore regionale Massimo Sertori, che ha sostenuto il provvedimento e contribuito a garantire che queste risorse tornino concretamente ai territori, a beneficio della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.”