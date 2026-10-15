Cantiere in via Sassi a Lecco, la colonia felina sarà trasferita a Villa Guzzi

Il cantiere comporterà condizioni incompatibili con la permanenza in sicurezza degli animali

L’associazione Zampamica provvederà alla loro presa in carico, custodia e cura dei gatti

LECCO – A seguito dell’imminente cantierizzazione finalizzata all’avvio dei lavori di ristrutturazione della sede comunale di via Sassi, è emersa la necessità di trasferire la colonia felina presente nell’area. Il trasferimento è finalizzato esclusivamente alla tutela dei gatti, dal momento che l’allestimento del cantiere comporterà condizioni incompatibili con la permanenza in sicurezza degli animali.

In questi giorni, dopo i sopralluoghi e le valutazioni effettuati dai soggetti competenti, il Comune di Lecco e Ats Brianza hanno provveduto a individuare nel parco di Villa Guzzi, sede anche del nuovo gattile comunale di via Allo Zucco 6, una nuova collocazione, idonea sotto il profilo sanitario e ambientale.

Il parco di Villa Guzzi è stato identificato come soluzione adeguata e funzionale al benessere degli animali e, grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Zampamica 2010 Odv di Lecco, che gestisce il gattile per conto del Comune, si provvederà alla loro presa in carico, custodia e cura.