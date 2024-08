Cantiere nuova Lecco-Ballabio: possibili fermi temporanei alla circolazione

Da oggi fino all’8 settembre, nella fascia oraria dalle 6 alle 20, esclusi i giorni festivi e prefestivi

LECCO – Fermo temporaneo della circolazione stradale, regolamentata con movieri e semaforo, sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36 Racc) dal km 6+380 al km 6+410, a partire dal 19 agosto 2024 fino all’8 settembre 2024 nella fascia oraria dalle 6 alle 20, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Il fermo della circolazione stradale, avverrà in corrispondenza dell’area di cantiere al km 6+450, per il tempo strettamente necessario ai mezzi addetti al cantiere per il carico e scarico del materiale necessario alle lavorazioni. Tali mezzi sono autorizzati all’attraversamento della carreggiata stradale. Inoltre, ai fini della sicurezza, verrà impiegato un moviere all’imbocco della galleria Passo del Lupo, in direzione Lecco, per regolamentare il flusso veicolare.